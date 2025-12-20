Veoma dobar meč u NBA ligi odigrao je Nikola Vučević.

Izvor: Marty Jean-Louis / Alamy / Profimedia

Košarkaši Čikaga savladali su Klivlend (136:125) u noći između petka i subote, a najzaslužniji za to bio je crnogorski centar Nikola Vučević. Iskusni košarkaš Čikaga meč je završio sa 24 postignuta poena, a čak 11 upisao je u posljednjoj četvrtini, kada se lomio rezultat ovog meča.

Isti broj postignutih poena imao je i Matas Buzelis, ali se on isticao u ranijoj fazi meča – kada je bilo najvažnije, crnogorski košarkaš je preuzimao odgovornost i pogađao. Vučević je meč završio sa 15 skokova, dvije asistencije, dvije blokade i jednom ukradenom loptom, koju je uzeo rivalima baš u posljednjoj četvrtini.

Pobeda Čikaga nad Klivlendom zbog Nikole Vučevića. Izvor: Youtube/GAMETIME HIGHLIGHTS

Pored Vučevića i Buzelisa, na ovom meču su se u dresu Čikaga istakli Džoš Gidi (17 poena) i Tre Džouns (16), a ukupno sedam košarkaša imalo je dvocifren poenterski učinak. Na drugoj strani terena ubjedljivo najbolji bio je Darijus Garland sa 35 poena, ali to nije bilo dovoljno njegovom timu da dođe do pobjede.

Nakon ove pobjede, treće u posljednja četiri meča, košarkaši Čikago Bulsa imaju skor 12-15 i zauzimaju 10. poziciju u Istočnoj konferenciji. Ekipa Klivlenda nalazi se dva mjesta iznad, sa skorom 15-14, ali i sa čak tri uzastopna poraza u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu.

