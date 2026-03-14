Oglasila se majka Milice Todorović nakon prvog javnog pojavljivanja pjevačice: Jasmina poslala snažnu poruku

Jasmina Todorović podijelila je snimak svoje ćerke.

Porodica pruža veliku podršku Milici Todorović otkako je na svijet donijela sina Bogdana. Njena majka Jasmina posebno je posvećena unuku i nastoji da ćerki što više olakša period nakon porođaja, ističući koliko je ponosna na nju.

Podsjetimo, Milica je sinoć bila među gostima na koncertu Indire Levak, nekadašnje pjevačice grupe Colonia.

Jasmina je na društvenim mrežama podijelila fotografiju svoje ćerke nastalu neposredno pre izlaska na scenu, a zatim i nekoliko kadrova sa bine, gde su Milica i Indira svojim nastupom dodatno podigle atmosferu u publici.

"Svijet voli pobednike...LJUBAV", napisala je u opisu Jasmina.

Pravi slavlje povodom krštenja sina Bogdana

Podsjetimo, pevačica Milica Todorović nedavno se ostvarila u najlepšoj životnoj ulozi, a sada uveliko priprema krštenje sina Bogdana.

Nekadašnja pobjednica takmičenja "Zvezde Granda" planira da ovaj važan događaj organizuje u narednom periodu, i to u strogoj tajnosti, daleko od očiju javnosti.

"Milica uživa u majčinstvu i trudi se da svaki slobodan trenutak provede sa Bogdanom. Želja joj je da sve bude skromno, ali lepo i dostojanstveno", otkrio je izvor blizak pjevačici.