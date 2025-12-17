Nikola Jokić natjeraće Denver da promijeni prvobitnu odluku i da uloži mnogo više novca u igrače što bi dovelo do plaćanja većeg poreza.

Nikola Jokić je po završetku prethodne sezone javno i pred kamerama rekao da Denver ima ogroman problem i da tako neće moći da pobjeđuje. U prvi plan je stavio to što nema dovoljno dugu klupu i igrače koji mogu da pomognu na taj način. U klubu su jasno i glasno shvatili njegovu poruku, doveli nekoliko iskusnijih igrača, pomoć veterana i Nagetsi za sada igraju odlično. I to bez dvojice startera Erona Gordona i Kristijana Brauna.

Međutim, ono što je problem u ovom momentu je to što je franšiza iz Kolorada u problemu sa porezom na luksuz. Trenutno su 402.000 dolara preko te granice. Čelnici kluba su već spominjali da je njihova želja da budu ispod te cifre i da ne plaćaju dodatne penale i velike svote novca za to, ali da li će moći? Moraće da odluče u narednom periodu pošto je rok za trejdove u NBA ligi 5. februar.

Da li se oni baš za sve pitaju? I da i ne. Karte u svojim rukama drži i Nikola Jokić. Znaju dobro to svi ljudi u klubu i donekle zaziru i od njegove odluke i planova za budućnost koje ima. Milijarder Džoš Krenke zna dobro kako je kada Nikola "povisi ton". Tjera ih srpski centar da prekrše svoje "zlatno pravilo"...

Jokić se za sve pita

Nikola Jokić ljetos je odbio produžetak saradnje. Ponuda Denvera glasila je - 212,5 miliona dolara za tri dodatne godine. Zašto je rekao "ne"? Prosto, ako sačeka da stavi paraf na ugovor na kraju tekuće sezone dobiće oko 80 miliona dolara više. Nije mala cifra, ali to nije jedini razlog.

Pomogao je Denveru na neki način tako, kako bi ostavio dovoljno prostora za dovođenje novih igrača, ali se sad on za sve pita. Rekao je više puta da mu je cilj da završi karijeru u Nagetsima, da uživa tu i da mu je lijepo. Ali, to vrlo lako može da se promijeni. Kako? Ako uprava kluba bude štedjela novac i pazila na poreze i slične stvari, onda je to jasna poruka i za Srbina da im je važnije da ostave novac u džepu nego da se bore za trofeje. Trenutni ugovor mu ističe u sezoni 2027/28, tačnije za tu sezonu ima "igračku opciju" i može da odbije produžetak, mada su male šanse da će ta situacija ostati neraščišćena do tada.

Oko kog igrača je problem?

Spencer Jones hits another HUGE three-pointerpic.twitter.com/OzhpYGuskw — Matt Brooks (@MattBrooksNBA)December 16, 2025

Jedan od igrača koji je "problem" za upravu Denvera je Spenser Džouns (24). Košarkaš koji je trenutno na dvosmjernom ugovoru sa Nagetsima i to znači da ne može da igra više od 50 mečeva u regularnom dijelu NBA sezone. Ne može da igra u plej-ofu ako ne dobije ugovor.

Trenutno zarađuje 636.435 dolara i jasno je da će Nagetsi morati da mu ponude ugovor ,jer je ostavio veoma dobar utisak. Igra na poziciji krila, prosječno bilježi 4,8 poena i 2,1 skok po meču i protiv Hjustona je bio jedan od iks faktora sa 11 poena (2/4 za tri). Ako mu daju višegodišnji ugovor, sa većim primanjima, kao što bi morali da urade, biće u još većem problemu sa porezima.

Denver zna šta mora da uradi, Jokić zna šta će se desiti ako ne urade ono što on želi. Moraće odluku da donesu što prije.