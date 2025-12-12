Najbolji centar planete Nikola Jokić ne posustaje u MVP trci.
Srpski košarkaš Nikola Jokić i dalje je prvi u trci za MVP nagradu. Iz nedelje u nedelju situacija u samom vrhu liste favorita se ne mijenja, pa je Kanađanin Šej Gildžus-Aleksander i dalje najveća prijetnja asu Denvera. Slovenac Luka Dončić je na trećoj poziciji, dok Top 5 kompletiraju Kejd Kaningem i Džejlen Braun.
Situacija u Top 10 sigurno ne bi ovakva da se nisu povrijedili Janis Adetokumbo i Viktor Vembanjama, pa su se među kandidatima za najprestižnije individualno priznanje u NBA ligi našla neočekivana imena. Džejlen Branson je trenutno na šestoj poziciji, slijede Ostin Rivs, Tajris Maksi, Antoni Edvards i Alperen Šengun.
https://t.co/wWGNmWoaNH’s updated MVP Ladder:— NBACentral (@TheDunkCentral)December 12, 2025
1. Nikola Jokic
2. Shai Gilgeous-Alexander
3. Luka Doncic
4. Cade Cunningham
5. Jaylen Brown
6. Jalen Brunson
7. Austin Reaves
8. Tyrese Maxey
9. Anthony Edwards
10. Alperen Sengunpic.twitter.com/2Io8dAvWOy
Kakve su brojke?
Nikola Jokić trenutno bilježi 29,5 poena, 12,3 skoka i 10,9 asistencija u proseku, što je i dalje tripl-dabl. Njegov prvi pratilac prosječno postiže 32,6 poena, 4,6 skokova i 6,5 asistencija po utakmici. Što se tiče Luke Dončića on daje 35 poena i po devet skokova i asistencija po utakmici. Primjera radi poslednji u trci za MVP titulu Alperen Šengun ove sezone prosječno ima učinak od 23 poena, 9, 4 skokova i 7 asitencija.