Turski košarkaš Alperen Šengun obrukao se promašenim slobodnim bacanjem u završnici meča protiv Klipersa.

Izvor: X/Fullcourtpass/printscreen

Nikola Jokić je tokom posljednjih nekoliko sezona NBA lige toliko promijenio košarku da se svaki mladi centar u centru pažnje mora uporediti s njim. Mediji u SAD već godinama pokušavaju da predstave turskog košarkaša Alperena Šenguna kao Jokićevog nasljednika, pa otud i nadimak „Bejbi Jokić“. Čak je i Ergin Ataman isticao da bi radije imao Alperena u svojim timovima nego Nikolu.

Iako Jokić često pohvalno govori o Šengunu, jasno je da njih dvojica nisu na istom nivou. Turski košarkaš je dobar centar i igra za respektabilan tim, ali još ne može biti prva zvijezda ekipe koja se bori za titulu. To pokazuje i situacija s meča protiv Klipersa, kada je promašio cijeli obruč s linije za slobodna bacanja. Pogledajte tu situaciju:

Kevin Durant after Alperen Sengun airballed the clutch free throw



“COME ONNNNN”pic.twitter.com/HVzsnHkH0m — Fullcourtpass (@Fullcourtpass)December 12, 2025

Ekipa Hjustona je trenutno na učinku 16-6 i čini se da su najozbiljniji rival Denveru za drugo mesto na kraju ligaškog djela Zapadne konfernecije, odmah iza neprikosnovene Oklahome koja ima samo jedan poraz u sezoni. Sa druge strane, Los Anđeles Klipersi imaju samo šest pobjeda u sezoni i dijele pretposlednje mjesto na Zapadu sa Sakramentom.