Svetozaru Pejoviću zabranjeno napuštanje teritorije Nikšića i prilazak poslaniku Demokrata na manje od 100 metara

Osnovni sud u Nikšiću odredio je krajem prošle sedmice Svetozaru Pejoviću mjere nadzora zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti na štetu poslanika Demokrata Borisa Bogdanovića, prenose „Vijesti“.

Prema rješenju suda u koje su „Vijesti“ imale uvid, Pejoviću je zabranjeno da napušta teritoriju Nikšića do pravosnažnog okončanja postupka, kao i da prilazi Bogdanoviću na udaljenosti manjoj od 100 metara.

U rješenju se navodi da će mjere trajati dok za to postoji potreba, a najduže do okončanja krivičnog postupka, dok će se njihova opravdanost preispitivati svaka dva mjeseca.

Osumnjičeni je upozoren da mu može biti određen pritvor ukoliko prekrši izrečene mjere, prenose „Vijesti“.

U obrazloženju rješenja podsjeća se da je Pejović 5. marta, oko 22.15 sati, preko svog profila na društvenoj mreži Fejsbuk, ispod objave Bogdanovića ostavio komentar: „Bićeš ubijen“.

Kako se navodi, osumnjičeni je tokom saslušanja u tužilaštvu 7. marta priznao izvršenje krivičnog djela, dok ga je policija uhapsila dan ranije.

Sud je ocijenio da ozbiljnost prijetnji upućenih javnoj ličnosti, odnosno Bogdanoviću, kojima je osumnjičeni „na javnoj društvenoj platformi iskazao ozbiljnu dozu drskosti i bezobzirnosti“, opravdava izricanje mjera nadzora kako bi se zaštitio oštećeni i obezbijedilo nesmetano vođenje postupka.

„Za određivanje mjera nadzora zabrane napuštanja boravišta i zabrane pristupa ili sastajanja sa određenim licima dovoljno je postojanje okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogao ometati postupak uticajem na oštećenog ili bi mogao ponoviti krivično djelo ili učiniti krivično djelo kojim prijeti“, navodi se u rješenju, prenose „Vijesti“.

Sud je zaključio da postoji opravdana bojazan da bi osumnjičeni mogao izvršiti krivično djelo kojim prijeti ukoliko se to ne spriječi primjenom mjera nadzora.

Izvršenje mjera povjereno je Upravi policije, Regionalnom centru bezbjednosti „Zapad“ – Odjeljenju bezbjednosti Nikšić.

Protiv rješenja je dozvoljena žalba u roku od tri dana, ali ona ne odlaže njegovo izvršenje, prenose „Vijesti“.