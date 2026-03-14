Poreska uprava pokrenula četiri prekršajna postupka, izrečene kazne od ukupno osam hiljada eura

Iako je Zakon o fiskalizaciji u primjeni već pet godina, obavezu registracije za fiskalizaciju do sada je ispunilo manje od polovine advokata upisanih u Advokatsku komoru Crne Gore.

Iz Poreske uprave navode da Advokatska komora broji oko 1.000 advokata, ali da se ti podaci ne mogu direktno porediti sa brojem poreskih obveznika, jer u jednoj advokatskoj kancelariji često radi više advokata.

„Imamo kancelarije u kojima radi i po pet advokata, a da postoji samo jedan poreski obveznik kao obveznik fiskalizacije, jer svi oni rade u okviru jedne advokatske kancelarije, iako se kancelarija vodi na jednog advokata“, kazao je Robert Rajković iz Poreske uprave.

Prema njegovim riječima, trenutno postoji 490 obveznika fiskalizacije koji se bave advokaturom.

„Uključujući 26 advokatskih ortačkih društava i 464 advokata kao lica koja obavljaju samostalnu djelatnost. Advokati koji obavljaju samostalnu djelatnost imaju mogućnost da otvore advokatsku kancelariju u kojoj može raditi više advokata, što je često slučaj“, objasnio je Rajković.

On je istakao da je od početka ove godine zabilježen značajan rast broja advokata koji su se registrovali za fiskalizaciju.

„Ako imamo ukupno 464 advokata kao poreske obveznike, samo u ovoj godini registrovalo se 264, što je više nego u prethodnih pet godina zajedno za period od svega dva mjeseca“, rekao je Rajković.

Poreska uprava, u skladu sa Zakonom o poreskoj administraciji, ima ovlašćenje da zabrani rad onima koji ne ispune zakonske obaveze.

„Tu mjeru koristimo kada poreski obveznik ne prihvati odgovornost i u zakonskom roku ne izmiri obaveze i kazne predviđene postupkom. U posljednje vrijeme tu mjeru smo koristili više puta, jer se pokazala kao adekvatna“, naveo je Rajković.

Do sada su pokrenuta četiri prekršajna postupka, a ukupne izrečene kazne iznose osam hiljada eura.

Iz Poreske uprave upozoravaju da su advokati, kao i svi preduzetnici, u obavezi da izdaju fiskalne račune, te da onima koji to ne čine prijete kazne od dvije do 12 hiljada eura.