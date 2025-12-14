Brajan Vinhorst oduševljen je likom i djelom Nikole Jokića, ali je svjestan kakav tretman ima Srbin u tamošnjoj javnosti.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Poznati novinar ESPN-a Brajan Vindhorst bio je specijalni gost na prvom evroligaškom vječitom derbiju ove sezone. U opširnom intrevjuu za "Mozzarstsport" govorio je o najboljem centru planete Nikoli Jokiću i pokušao da objasni zašto trostruki MVP NBA lige nije dovoljno cijenjen u Americi. Da li je Denver mogao da mu obezbijedi jaču podršku tokom proteklih godina - mogao je, ali ukoliko Jokić i ekipa uspiju da nađu rješenje za Oklahoma Siti Tandere, mogla bi da se ponovi šampionska 2023. godina.

Vindhorst prati karijeru Nikole Jokića od samog početka, a u Beogradu je razmijenio mišljenja sa Žoakimom Noom i Sašom Pavlovićem. Kaže da je nivo igre na kome trenutno igra Srbin bolji nego proteklih sezona...

"Imam osjećaj, i možda nisam u pravu, ali imam osjećaj da način na koji Jokić igra sada, ono što vidimo ove sezone, predstavlja potpuno novi nivo. Čak bolji nego kada su osvojili titulu prije dvije godine. Čak bolji nego kada je osvojio tri MVP nagrade. Mislim da je sada bolji nego ikada. Njegov nivo igre trenutno je najviši koji sam ikada vidio u ovom sportu. To je ono što je meni nevjerovatno, način na koji igra. Ne mislim da još uvijek igra na maksimalnom nivou, ali je savladao košarku. Imao sam priliku da razgovaram sa Žoakimom Noom i Sašom Pavlovićem. I mislim da je Saša rekao nešto što sada citiram: 'Kada imaš velikog igrača, on može da vidi potez unaprijed. Može da vidi nešto prije nego što se desi.' Saša je igrao sa Lebronom pet godina i mislio je da Lebron može da vidi dva poteza unaprijed. A misli da Jokić može da vidi tri poteza unaprijed", kaže Amerikanac i dodaje:

Brajan Vindhorst

Izvor: MONDO

"Ono što je kod Jokića nevjerovatno, a to je teško objasniti američkim fanovima jer oni ne cijene nijanse. Djelimično je to krivica medija, ali američki fanovi jednostavno ne cijene nijanse onoliko koliko to čine evropski fanovi. Konkretno, vidio sam da je Denis Šreder kritikovao način na koji Amerikanci igraju, i to je naljutilo Kevina Duranta. Ali ono što je Šreder rekao, bilo je tačno u tehničkom smislu igre, u poređenju sa stilom Amerikanaca. Amerikanci igraju sa više 'stila', a Evropljani sa više tehničke preciznosti. Jokić radi oba."

Objasnio je na šta tačno misli. "Kad pričam o skoku za loptu, Jokić očigledno ne skače baš visoko, nije najviši, nema najduže ruke. Lopta izlazi sa obruča za desetinu, pola sekunde. On zna gdje je svaki igrač, i zna da gdje je otvoren prostor. Izračuna da ne može da pobijedi ta tri igrača, ali ako može da odbije loptu u taj prostor, onda može. Dakle, podiže ruku, a ostali igrači pokušavaju da uhvate loptu. On ne pokušava da je uhvati, on želi da lopta ide u taj prostor. Samo je lagano odbije. Dok lopta ide, i on zna da će doći do nje, već vidi gdje je svaki igrač na terenu. Ovi još pokušavaju da uhvate skok. On zna da je loptu odbio tu, i kada je uhvati, vidi tri različita pravca kojima može da krene. Vidi gdje su ostali igrači i odlučuje kojim putem može da ide. Radi ovo stotinu puta po utakmici. Zbog toga mislim da je on najzabavniji igrač za gledanje."

Jokić je osvojio šampionsku titulu, tri MVP nagrade, ali Brajan smatra da njegovo vrijeme tek dolazi. "Mislim da je tek na početku. Iskreno, mislim da ulazi u najbolje godine. Njegove vrhunske godine tek dolaze. A pitanje će biti da li može da savlada planinu koja se zove Oklahoma, koja je već sada jaka i biće još jača? Ne znam da li može. Biće teško. Vjerovatno je mogao sa Denverom da osvoji posljednje tri šampionske titule. I on preuzima dio krivice za poraz u seriji protiv Minesote (2024. godine prim.aut), jer možda bi mogli da pobijede Boston. Nije odigrao najbolje u sedmoj utakmici, mislim da bi to i sam priznao".

Postoji jedna velika prepreka na Jokićevom putu. "Dakle, pitanje je: može li Jokić da savlada Oklahomu? To je vjerovatno najvažnije pitanje u NBA ligi trenutno. Ne znam da li svi to shvataju, ali to je ono što ja vidim."

Da li smatra da je Denver protraćio posljednjih nekoliko sezona srpskog centra. "Vjerujem da su mogli više da urade kao organizacija da izgrade bolji tim. Način na koji Denver funkcioniše je da ne idu uvek na sve ili ništa. Porodica koja posjeduje Nagetse ima određena uvjerenja o tome kako će voditi timove čiji su vlasnici. Njihovi timovi su veoma, veoma uspješni. U periodu od tri ili četiri godine, Sten Krenke je držao trofeje NBA lige (Denver Nagets), Komjuniti šilda (Arsenal), Stenli kupa (Kolorado Avalanš) i NFL-a (Los Anđeles Rems). Ne možemo reći da ne zna kako da vodi šampionski tim. I to poštujem. On ima svoj način i vjeruje u njega. Da li mislim da to maksimalno povećava Jokićeve šanse? Ne. Ali teško mi je da kažem da ne zna kako da vodi tim. Sigurno zna šta radi. Takođe uvijek pokušavam ljudima da objasnim koliko je teško osvojiti NBA prsten, jer moraš da pobijediš po četiri utakmice u četiri serije. Mislim da je to zapravo najteži šampionat za osvojiti u američkom sportu, jer plej-of traje dva mjeseca, a sezona pet meseci. U Evropi da bi pobijedio moraš da budeš sjajan u jednoj utakmici. Okej, morate se dovesti u tu poziciju, ali ti je na kraju dovoljna jedna sjajna utakmica. U NBA, moraš da pobijediš četiri puta po četiri utakmice. Mora mnogo stvari da ide savršeno."

Zaključak o Jokićevoj jedinstvenosti. "Ono što je posebno kod Jokića generalno je to da će 80 puta godišnje uraditi nešto što ćeš pamtiti zauvijek. Kod Lebrona je to bilo isto tako, ne znam da li to i dalje radi, ali tokom 20 godina, kada si išao na Lebronovu utakmicu, vidio si nešto što ćeš zauvijek pamtiti. Jokić radi isto. Zato kažem da treba da uživamo. Treba da cijenimo što ima tri MVP nagrade. Treba da cijenimo što je šampion. A sada ćemo vidjeti da li može da se popne na novu planinu. I ne sudimo mu ako ne uspije. Uživajmo u gledanju, čak i ako je to samo jedna srijeda u januaru, on će ti pružiti nešto posebno. I to, po meni, zaslužuje poštovanje."