Ambasadori država članica dali smjernice za osnivanje ad hok radne grupe

Ambasadori država članica Evropske unije na sastanku stalnih predstavnika dali su smjernice o daljim koracima za osnivanje ad hok radne grupe koja bi radila na izradi nacrta Pristupnog ugovora sa Crnom Gorom, saznaje TVCG iz izvora u Savjetu EU.

Prema tim informacijama, kiparsko predsjedavanje Savjetom EU želi da ovu radnu grupu uspostavi što je prije moguće, imajući u vidu obiman tehnički posao koji treba završiti prije nego što počne sama izrada Ugovora o pristupanju.

Naredni korak je rad na finalizaciji mandata ad hok radne grupe, o kojem će se ponovo izjasniti Odbor stalnih predstavnika država članica Evropske unije.

Razgovori o ovoj temi biće nastavljeni i naredne sedmice na radnim tijelima Savjeta EU.

Kipar trenutno predsjedava Savjetom EU do kraja juna, dok će od jula do kraja godine rotirajuće predsjedavanje preuzeti Irska.