Trener Oklahome Majk Dejno je sa Džejlenom Vilijamsom pričao je u hvalosphevima o Nikoli Topiću i načinu na koji se srpski košarkaš bori sa rakom testisa.

Izvor: CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia

Nikola Topić nastavlja borbu sa rakom testisa. Ima ogromnu podršku od svih u Oklahomi za vrijeme terapija, a o njemu je otvoreno pričao i trener Mark Dejno. Objasnio je kako ga je to srpski košarkaš oduševio i šta je sve to primijetio kod njega.

"Trenutni plan za njega je da prati terapiju i ovo je veoma ozbiljna situacija. Međutim, on se sa tim bori kao zrela osoba, bez obzira na to što ima 18-19 godina", objasnio je Dejno.

Taman kada je trebalo da dobije šansu da konačno zaigra za Tandere, dogodio se novi zdravstveni problem. Cijelu prošlu sezonu je propustio zbog operacije prednjih ukrštenih ligamenata.

"Pokazao je nevjerovatnu zrelost prošle sezone, gledao sam ga kako se oporavlja od problema sa prednjim ukrštenim ligamentima i to baš dugo traje. Ima mnogo tu 'nevidljivog' posla. Mnogo dana koji djeluju kao sjenke i u tim momentima naučiš mnogo o nekome. Pokazao je nevjerovatan kapacitet. Sada je situacija još ozbiljnija, a Nikola je pokazao nevjerovatnu zrelost. Nevjerovatan je kao osoba, ima sjajan karakter, skroman je. Ne želi da se vrti oko njega."

Otkrio je šef struke Tandera i da srpski plejmejker ima uticaj na ekipu iako ne igra.

"Veoma je 'zarazan' kada je u timu. Radi na stvarima na kojima mu je dozvoljeno da radi. Želi da bude u najboljoj mogućoj formi, sa te fizičke strane, kada se vrati. Uradio je sjajan posao, tačno je tamo gdje bi trebalo da bude. Ide mu dobro. Momci su sjajni sa njim, on je sjajan sa njima. Ovo su situacije u kojima je potrebno da ostanete prizemni i on to radi na prelijep način", poručio je Dejno.

Riječi hvale na njegov račun imao je i košarkaš Oklahome Džejlen Vilijams.

"Veoma je dobar momak, mlad je. Dolazi da radi, šutira, trudi se da bude bolji, što je ludo. Najmanje što možemo da uradimo kao tim jeste da učinimo sve da se osjeća što komfornije kada dođe. Ne sažaljeva sebe, nije takva osoba. Znate šta je prošao kroz operaciju i oporavak zbog prednjih ukrštenih ligamenata i sve to govori o njemu i njegovom karakteru. Mnogo sam ponosan na njega i nadam se da će se uskoro vratiti. Mnogo poštujem Topa", zaključio je Vilijams.