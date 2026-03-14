UNESCO upozorava na ozbiljan rizik za kulturnu baštinu na Bliskom istoku nakon napada projektilima i dronovima

Izvor: Sobhan Farajvan / Zuma Press / Profimedia

Najmanje 56 muzeja i istorijskih lokaliteta širom Irana oštećeno je u protekle dvije nedjelje, od početka rata protiv Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, saopštilo je iransko ministarstvo kulturne baštine i turizma.

Među oštećenim objektima je i Golestanska palata u Teheranu, koja se nalazi na listi svjetske baštine UNESCO-a. Ovaj kompleks, često upoređivan sa Versajem, jedan je od najstarijih u iranskoj prijestonici i nekadašnja rezidencija dinastije Kadžar koja je vladala Iranom od 1789. do 1925. godine.

Iran's Golestan Palace before and after US-Israel attack: From 'heavenly ceiling' to shattered mirrors



The 'Versailles of Iran' — Tehran's historic Golestan Palace — has become a casualty of the escalating… — Saad Abedine (@SaadAbedine) March 13, 2026

Prema podacima ministarstva, teheranska pokrajina ima najveći broj oštećenih spomenika – ukupno 19. Šteta je zabilježena i u Isfahanu, gdje je pogođen čuveni Trg Nakš-e Džahan iz 17. vijeka, arhitektonski kompleks okružen džamijama, palatom i istorijskim bazarom.

U lučkom gradu Bušeru, na obali Persijskog zaliva, oštećeno je više kuća u istorijskoj četvrti Port Siraf, poznatoj po građevinama starim i do dva vijeka.

UNESCO je u međuvremenu izrazio zabrinutost zbog rastuće štete i opasnosti po kulturnu baštinu na Bliskom istoku, upozoravajući da su istorijski lokaliteti u Iranu, Izraelu i Libanu već oštećeni, dok su stotine drugih potencijalno ugrožene zbog intenzivnih vazdušnih napada projektilima i dronovima.