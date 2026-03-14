Planirana izgradnja centralne zgrade ski-centra u Rožajama, radovi bi trebalo da traju godinu dana

Ministarstvo javnih radova raspisalo je tender vrijedan 10.878.444 eura za izradu glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji i opremanju bazne stanice skijališta „Hajla–Štedim“ u Rožajama.

Tender je raspisan početkom marta i trajaće do 6. aprila, a projekat će se realizovati po principu „projektuj i izgradi“. Planirano je da izgradnja centralne zgrade traje godinu dana, prenosi portal Vijesti.

Bazna stanica biće izgrađena na površini od oko 9,5 hiljada kvadrata, dok će se radovi izvoditi i na parceli od više od 20 hiljada kvadrata radi povezivanja objekta sa polaznom stanicom žičare. Izvođač će imati obavezu da objekat opremi namještajem i opremom, osim skijašnice za koju će obezbijediti mobilijar.

Investitor projekta je Ministarstvo turizma, a radovi na skijalištu počeli su još 2018. godine. Do sada je u ovaj projekat uloženo više od 20,8 miliona eura, ali skijalište još nije stavljeno u funkciju. Iz Ministarstva javnih radova ranije je najavljeno da bi ski-centar mogao biti operativan najkasnije 2027. godine.

U toku je i više dodatnih tendera za ovaj projekat, uključujući izgradnju akumulacionog jezera za vještačko osnježavanje, cjevovoda, pokretne trake sa galerijom i nabavku tabača snijega.

Jedan od tih tendera odnosi se na izgradnju akumulacionog jezera vrijednog skoro četiri miliona eura, dok je posao nabavke i ugradnje pokretne trake procijenjen na oko 1,3 miliona eura.

Tender za izgradnju hidrotehničkih instalacija vodovodne mreže vrijedan 2,78 miliona eura trenutno je obustavljen zbog žalbi ponuđača, kao i postupak za nabavku dva tabača za pripremu i ravnanje snijega, čija je procijenjena vrijednost 1,92 miliona eura.