Nikola Topić je posle meča sa Češkom objasnio i šta se dogodilo na meču kada mu je Nikola Jokić održao lekciju. Razume da j to nešto što je sam trebalo da uradi i ne ljuti se.

Izvor: printscreen/rts

Nikola Topić (20) dobio je lekciju za pamćenje od najboljeg košarkaša planete. Nikola Jokić (30) objasnio je mladom saigraču u reprezentaciji da mora da pazi na detalje. Na meču protiv Češke, koji je Srbija ubedljivo dobila u okviru priprema za Eurobasket, objasnio je plejmejkeru da je napravio jednu grešku.

Naime, Topić je samo seo na svoje mesto na klupi, a da se pre toga nije pozdravio sa saigračima. Jokić je to primetio, objasnio mu i supertalentovani plej je odmah ustao sa svog mesta i poslušao ga. O tom detalju je pričao i on sam.

"Normalno, ništa čudno, ništa strašno. Moja greška što nisam to uradio odmah. Nema ljutnje. Samo ljubav, moj veteran", poručio je Topić sa osmehom.

"Jokić i Šej? Smaram ih"

Topić je sa Oklahomom osvojio titulu NBA lige, a da nije proveo ni minut na parketu. Zbog oporavka od povrede su ljudi u klubu odlučili da ne rizikuju. Jedno od pitanje koje je dobio srpski organizator igre bilo je o tome kako se ponaša pored prve zvezde Tandera Šeja Gildžusa Aleksandera kada je u klubu i pored Jokića u reprezentaciji.

"Sigurno se trudim da upijem što više i dobre i loše stvari. Mislim, loših i nema. Upijam sve, postavljam pitanja, možda ih nekad smaram glupim pitanjima, ali to znači mnogo. Kada imaju mogućnost da dele svlačionicu sa njima", zaključio je Topić.

Topić bi mogao da se nađe i na konačnom spisku selektora Pešića za Eurobasket pošto je Vaislije Micić povređen.