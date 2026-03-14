Nakon raketnog napada sa više od 200 projektila Tel Aviv razmatra najveću invaziju od 2006. godine, dok SAD pružaju podršku uz poziv na ograničavanje štete

Izrael planira značajno proširenje kopnene operacije u Libanu s ciljem zauzimanja teritorije južno od rijeke Litani i uništavanja vojne infrastrukture Hezbolaha, navode izraelski i američki zvaničnici.

Ako do toga dođe, riječ bi bila o najvećoj izraelskoj kopnenoj invaziji na Liban od 2006. godine, čime bi ta zemlja mogla postati novo središte eskalacije sukoba povezanog sa ratom sa Iranom.

Prema izraelskim izvorima, vlada premijera Benjamina Netanjahua do nedavno je pokušavala da ograniči sukob u Libanu kako bi se fokusirala na Iran. Međutim, planovi su promijenjeni nakon što je Hezbolah u koordinisanom napadu sa Iranom lansirao više od 200 projektila prema Izraelu.

„Prije ovog napada bili smo spremni na prekid vatre u Libanu, ali nakon njega nema povratka od velike operacije“, izjavio je jedan visoki izraelski zvaničnik.

Izraelske odbrambene snage (IDF) od početka sukoba drže tri oklopne i pješadijske divizije na granici sa Libanom, dok su u prethodne dvije sedmice izvodile ograničene kopnene upade. U petak je vojska najavila slanje dodatnih pojačanja i mobilizaciju rezervista uoči moguće proširene operacije.

Plan izraelske vojske je da zauzme dio teritorije, potisne snage Hezbolaha dalje od granice i uništi njihove vojne položaje i skladišta oružja u selima na jugu Libana.

Vođa Hezbolaha Naim Kasem poručio je da diplomatski napori libanske vlade nijesu uspjeli da obezbijede suverenitet zemlje i zaštitu civila, te da, kako je rekao, „nema rješenja osim otpora“.

„Kada neprijatelj prijeti kopnenom invazijom, poručujemo mu da to nije prijetnja već zamka u koju će upasti“, rekao je Kasem, dodajući da bi svaki pokušaj invazije doveo do direktnih sukoba sa borcima Hezbolaha.

Administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa podržava izraelske planove za slabljenje Hezbolaha, ali istovremeno pokušava da ograniči štetu po libansku državu. Američki zvaničnici navode da je Vašington zatražio od Izraela da tokom operacije ne bombarduje međunarodni aerodrom u Bejrutu niti ključnu državnu infrastrukturu.

U međuvremenu, humanitarna situacija u Libanu se pogoršava. Izraelska vojska izdala je naređenja za evakuaciju u brojnim područjima južnog Libana, uključujući sela i gradove sjeverno od rijeke Litani, kao i južna predgrađa Bejruta koja važe za uporište Hezbolaha.

Od početka sukoba raseljeno je oko 800.000 civila, dok je najmanje 773 ljudi poginulo, većinom civila.

Libanska vlada je posljednjih dana signalizirala spremnost na direktne i bezuslovne pregovore o prekidu vatre, dok se američka administracija nada da bi takvi razgovori mogli otvoriti put širem sporazumu kojim bi se formalno okončalo ratno stanje između Izraela i Libana, koje traje još od 1948. godine.