Nikola Topić se oglasio iz Sjedinjenih Država, u toku liječenja od kancera testisa.

Najtalentovaniji srpski košarkaš Nikola Topić (20) oglasio se iz Amerike, prvi put od kada mu je dijagnostikovan rak testisa. "Hvala vam za podršku, vratiću se još jači", napisao je on na društvenim mrežama.

Topić je prethodnim nedeljama bio podvrgnut hemoterapijama, a generalni menadžer njegovog kluba Sem Presti je javno iznio detalje o njegovom stanju.

"Onkolozi su izuzetno pozitivni"

"Onkolozi su izuzetno pozitivni"

"Samo hoću da vam dam najnovije zdravstvene informacije o Nikoli Topiću. Svi ste svjesni da je imao zahvat na testisima za vrijeme priprema. Taj zahvat je bio neophodan i urađen je u Hjustonu, da bi bilo utvrđeno da li Nikola ima rak testisa. Zahvat je bio neophodan zbog biopsije i rezultati biopsije su stigli i on ima rak testisa"

"Okupljena je sjajna grupa onkologa i izuzetno su pozitivni u vezi sa time kako će se boriti sa ovom situacijom. Trebalo bi reći da je rak testisa najizlečivija forma raka među muškarcima. Onkolozi su preporučili da u ovom trenutku bude podvrgnut hemoterapiji. Top nije želio da ova informacija izađe u javnost dok ne počne sa terapijama, a počeo je nedavno"

Topić je prošao pripreme sa reprezentacijom Srbije za Eurobasket, potom otišao u Sjedinjene Države i pridružio se ekipi Oklahome. Prošlu sezonu, svoju prvu u NBA ligi, kompletnu je propustio zbog teške povrede koljena sa kojom je i stigao u SAD iz Crvene zvezde.

Sada je pred njim novi oporavak i sigurni su svi - povratak na teren, da dokaže svoj veliki talenat NBA ligi.