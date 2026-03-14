Od države dobio 25.000 €, sad procurile ženine eksplicitne slike

Influenser Jovan Radulović Jodžir našao se u centru skandala kada su eksplicitne fotografije njegove supruge Irene dospjele u javnost. Par se nakon ovoga oglasio i demantovao da se razvode.

Inače, Jodžir je veliku medijsku pažnju privukao kada je postao kandidat na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori i uzeo 25.272 eura.

Kako su prvobitno prenijele „Vijesti“, a na osnovu podataka do kojih je došla Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), Radulović je za svoju izbornu kampanju iz budžeta dobio 25.272 eura, od čega je potrošio svega 485 eura. S obzirom na to da po zakonu nije morao da vrati nepotrošena sredstva u budžet, razliku je zadržao, zbog čega je okarakterisan kao „finansijski pobjednik izbora“.

Jodžir je na ove informacije reagovao u svom stilu, objavivši printskrin MANS-ove analize na svom Instagramu uz poruku:

"Zapratite me za još finansijskih saveta."

Palili mu automobile

Život ovog influensera obilježili su i opasni incidenti. U decembru 2024. godine nadzorne kamere snimile su muškarca sa kapuljačom koji prilazi Radulovićevom parkiranom „golfu“, poliva ga zapaljivom tečnošću i pali, nakon čega bježi. U tom požaru oštećen je još jedan automobil, kao i stan u prizemlju zgrade.

Ovo nije prvi ovakav napad na njega, jer mu je i u martu 2021. godine zapaljen „BMW“, a policija još nije rasvijetlila taj slučaj.