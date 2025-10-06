Sjajna partija Nikole Topića u dresu Oklahome i dokaz da je pred njim uzbudljiva sezona u NBA.

Talentovani srpski košarkaš Nikola Topić ozbiljno je zakucao na vrata prvog tima Oklahome pošto je u prvoj predsezonskoj utakmici za NBA šampiona ostavio zaista fantastičan utisak. Oklahoma je bez većih problema izašla na kraj sa Šarlotom (135:115), a Topić je dobio veliko povjerenje trenera Majka Dejnoa i vratio mu partijom koja poručuje "vratio sam se".

Topić je za nešto više od pola sata na parketu postigao 10 poena, imao je još sedam skokova i četiri asistencije, dok je imao i tri izgubljene lopte. Za igrača koji je propustio cijelu prošlu sezonu zbog povrede, ovo je više nego odlično...

Posebno je kupio navijače svojim asistencijama, od kojih je ova za Gortmana bila posebno lijepa:



S druge strane Oklahoma i NBA liga podijelili su snimak njegovih poena koji ih je impresionirao, a to je bila jedna "koust to koust" akcija kada je osvojio loptu i napao odmah koš, pokazujući da i atletski može da odgovori zahtevima:

COAST. TO. COAST.



Nikola Topić gets to the basket in a hurry for the layup through traffic ⚡️



Vidjećemo da li će ovakve partije biti dovoljne da Topić "kupi" Dejnoa i da ga trener Oklahome koristi već ove sezone, a već znamo da o njemu ima visoko mišljenje i da je prvi digao ruku kada je srpski plejmejker biran na draftu.

"Bio je veoma konstantan u svom radu i pokazao je veliki nivo profesionalizma, zrelosti i radne etike sve ovo vrijeme. Izuzetno je stabilan, kako u pristupu, tako i mentalno. Veoma je impresivan. Uzbudljivo je kako nastavlja da pomjera svoje granice. On je zaista dobar igrač koji je ostavio veoma, veoma jak prvi utisak pristupom rehabilitaciji", pričao je Dejno prije nekoliko mjeseci o košarkašu koji je ipak otpao sa spiska Srbije za Eurobasket 2025.

