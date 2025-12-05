Sprema se haos u evropskoj košarci, NBA Evropa mijenja sve iz korijena.

KK Barselona još uvijek nije potpisala novi ugovor sa Evroligom iako su pregovori počeli, a prema riječima predsjednika fudbalskog kluba Đoana Laporte odluka još uvijek nije konačna. Kako je naveo, razmatra se nova desetogodišnja saradnja, dok nije potpuno odbačena ni ponuda NBA Evrope.

Barselona želi da zadrži fleksibilnost imogućnost pridruživanja NBA Evropi kada ona bude pokrenuta, a prema najavama to će se dogoditi u sezoni 2026/27.

"Licenca Evrolige ističe u junu 2026. godine, a klubovi koji je ne obnove izgubiće pravo osnivanja", rekao je Laporta za Mundo Deportivo.

"Pokušavamo da natjeramo Evroligu da shvati da je Barsa važan dio takmičenja i oni to razumiju. Predložili smo obnavljanje sa Evroligom, ali uz mogućnost fleksibilnosti (da napuste Evroligu) u slučaju da je prijedlog NBA bolji", dodao je.

Laporta je takođe objasnio da prijedlog NBA garantuje Barseloni fiksne prihode koji su mnogo veći od onih koje trenutno dobija od Evrolige.

Pored finansijskog aspekta, prijedlog NBA takođe uključuje izgradnju nove arene za Barselonu. Ipak, još uvijek ponuda od strane NBA nije konkretizovana.

"NBA nam nudi sastanak kako bi nam mogli dati više detalja o ovom prijedlogu. Za sada, svi ovi sastanci zvuče veoma obećavajuće, ali još uvijek nemamo konkretnu ponudu", priznao je Laporta.