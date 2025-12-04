Reprezentativac Bosne i Hercegovine navodno je na meti Partizana i Barselone.

Izvor: Profimedia

Bosanski košarkaš Amar Alibegović napušta Trapani Šarks gde je nosio kapitensku traku i za njegov angažman navodno su zainteresovani beogradski Partizan i Barselona. Kako prenosi poznati košarkaški insajder Luka Di Alesandro, srpski i španski tim su pokazali interesovanje za krilnog centra koji je u karijeri igrao još za Virtus Romu, Virtus Bolonju, Cedevita Olimpiju i Bodrumspor.

Pravi haos vlada u italijanskom klubu, a ostavku je dao i trener kluba Jasmin Repeša koji se već vratio u Hrvatsku. Za Alibegovića su se raspitivali i Vanecija i Armani, pa će biti zanimljivo vidjeti rasplet...

Ko je Amar Alibegović?

Alibegović ima bosanski i italijanski pasoš. Njegova priča je počela u Rimu gdje je završio srednju školu, pa se preselio u Ameriku gdje je završio koledž u Njujorku. Posle toga se vratio u Evropu i nosio dresova Virtus Rome, Virtusa iz Bolonje, Cedevita Olimpije, Bodrumspora i da bi prošle godine stigao u Trapani gdje je zadužio kapitensku traku.

Na nedavno završenom FIBA Eurobasketu je za reprezentaciju BiH odigrao šest utakmica i imao prosek od 6.3 poena, 3 skoka i 1.7 asistencija po utakmici.