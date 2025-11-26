Luka Dončić dominirao prethodne noći i postigao 43 poena za Lejkerse protiv Klipersa.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Slovenački košarkaš Luka Dončić igra nevjerovatno ove sezone i njegovi Lejkersi prethodne noći dobili su derbi Los Anđelesa protiv Klipersa više nego ubjedljivo 135:118. Bila je to još jedna Dončićeva demonstracija sile, potvrdio je da su sada Lejkersi u potpunosti njegova ekipa, čak i kada se "gazda" Lebron Džejms vratio u ekipu.

To je bilo posebno izraženo u prvoj četvrtini u kojoj je Dončić ubacio pet trojki i imao 24 poena, a i u nastavku utakmice odigrao je odlično i bio je najefikasniji pojedinac.

Luka Dončić je meč završio sa 43 poena, 13 asistencija i devet skokova, a šutirao je 50 odsto iz igre. Postigao je ukupno sedam trojki i svaki put "gasio" Kliperse kada bi se približili, dok je takođe uspio da stigne i do istorijskog podviga. Dončić je prestigao Entonija Dejvisa i izjednačio se sa Majklom Džordanom kada je u pitanju broj utakmica sa dabl-dabl učinkom kada igrač postigne 40 i više poena.

Ko je igrao od Srba? Prethodne noći vidjeli smo samo jednog srpskog igrača na parketu. Tristan Vukčević je imao 7 poena i dva skoka u pobjedi Vašingtona protiv Atlante 132:113.

Uz njega je prednnjačio Ostin Rivs sa 31 poenom i devet skokova, dok je Lebron Džejms u potrazi za formom poslije povrede i zabilježio je 25 poena, šest skokova i šest asistencija za 32 minuta na parketu.

U ekipi Klipersa opet nije bilo Bogdana Bogdanovića koji je u civilu pratio meč. Predvodio ih je Džejms Harden sa 29 poena, po 19 su dali Lenard i Dan, dok je Kolins ubacio jedan manje. Premalo je to bilo da bi Klipersi makar "zakuvali" u gradskom derbiju Los Anđelesa.

