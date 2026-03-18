Telegram je proglašen krivim po više tačaka optužnice u Rusiji zbog neuklanjanja zabranjenog sadržaja.

Izvor: MONDO

Telegram je ponovo pod pritiskom u Rusiji. Sud u Moskvi izrekao je kaznu od 35 miliona rubalja, jer platforma nije uklonila sadržaj koji je označen kao zabranjen.

Okružni sud u Moskvi proglasio je Telegram krivim zbog nepoštovanja zakona i naložio plaćanje kazne od oko 370.000 eura, prenosi Interfaks. Odluka dolazi nakon više optužbi koje se odnose na neuklanjanje spornih sadržaja.

Prema sudskoj presudi, Telegram je proglašen krivim po pet tačaka optužnice. One uključuju neuklanjanje sadržaja koji sadrži pozive na ekstremističke aktivnosti, kao i materijale sa pornografskim prikazima maloljetnika. Pored toga, sporne su i objave koje se odnose na regrutovanje maloljetnika za učešće u takvim sadržajima.

Regulator Roskomnadzor (RKN) još ranije je upozorio da Telegram ne poštuje rusko zakonodavstvo. U saopštenju od 10. februara navodi se da su mere protiv platforme već uvedene prošlog avgusta, ali da one očigledno nisu dale rezultat.

Zbog toga vlasti najavljuju dodatna ograničenja. Kako se ističe, cilj je da se obezbijedi usklađenost sa zakonima i poveća zaštita građana.

Telegram nije jedini na udaru. Poslednjih godina, ruske vlasti su više puta kažnjavale velike tehnološke kompanije poput Google-a, Apple-a, Meta-e (Facebook), X-a (Twitter), TikTok-a i Fondacije Wikimedia zbog sličnih prekršaja.

Trend je jasan - regulacija interneta u Rusiji postaje sve stroža, a globalne platforme sve češće dolaze u sukob sa lokalnim zakonima.

Izvor: B92