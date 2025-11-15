Legenda Dalas Dirk Novicki iskreno je govorio o problemima koje je stvario donedavni generalni menadžer tog kluba Niko Herison

Kao grom iz vedra neba stigla je vijest o trejdu Luke Dončića iz Dalasa u Los Anđeles Lejkerse. Mnogi tada nisu vjerovali da je simbol kluba iz Teksasa napustio ekipu, a da se Slovenac pitao to se zasigurno ne bi bio slučaj. Ipak, u odluci nije učestvovao jedan od najboljih NBA igrača, već generalno menadžer Niko Herison. Nekoliko mjeseci kasnije, klub je uvidio grešku čovjeka koji je osmislio razmjenu, on je dobio otkaz, a Dalas nastavio da niže poraze.

Luka Dončić je bio na dobrom putu da nasledi legendarnog Njemca koji je ostavio veliki trag u Dalasu. Dirk Novicki odmah je uspostavio posebnu vezu sa Slovencem, bodrio ga čak i u mečevima Lejkersa, a sada je rješio javno da otkrije stav o čovjeku, koji je prema mišljenju mnogih, upropastio budućnost Dalasa.

Legenda Dalasa je gostujući u NBA emisiji otkrio: "Bilo je previše nemara, previše stvari koje su se dešavale da bi se moglo nastaviti ovako. Ovaj potez je vjerovatno trebalo da se desi još ovog ljeta, iskreno. Nisam želio ovu negativnu energiju i ovaj crni oblak nad erom Kupera Flaga, ali evo nas sada", surovo je započeo Novicki.

"Trejd nije imao smisla"

"Znao sam... bolje reći pretpostavljao sam da je ova baza navijača strastvena i lojalna. Imao sam sreću da to iskustvo živim 21 godinu. I znao sam da oni to neće samo preboljeti ili zaboraviti, kako se vjerovalo. Oni su izuzetno strastveni. A ova razmjena (odlazak Luke Dončića u Los Anđeles Lejkerse) jednostavno nije imala smisla. Nije imala smisla za njih i zapravo, nije bilo nikakvog objašnjenja za nju", bio je iskren Njemac.

"Igrali su NBA finale prije godinu dana, trebalo je da daš sve od sebe da izgradiš tim oko Luke (Dončića), sa krilima visokim 205 centimetara koji mogu da preuzimaju i brane. Doveo si Kleja (Tompsona), pošto je šut bio mala slabost u finalu protiv Bostona. Dakle, sve to uradiš. Započnu narednu sezonu dobro - pred utakmicu na Božić imali su 14 pobeda u poslednjih 17 mečeva, tek su počeli da ulaze u ritam - i onda se Luka povredi. I nažalost, to je poslednja utakmica koju je ikada odigrao u dresu Dalasa", analizirao je veliki prijatelj Luke Dončića.

Na kraju, morao je da doda: "Bilo je vrlo tužno. Veoma tužno kako se sve završilo i delovalo je kao da su navijači osetili da su uskraćeni da vide kraj, da vide kako bi se sve odvilo, da vide kako se Luka razvija, nadamo se, u šampiona jednog dana, nikada nisu dobili taj završetak. Sada je vreme da se ide dalje. Vreme je da se krene napred i fokusira na ovaj tim."

Iskusni Novicki uvidio je problem, ali ima i rešenje: "Ovaj franšizni potez je sigurno vratio klub unazad, ali sada je važno ponovo ga izgraditi. Ovaj tim se muči, treba mu sva moguća podrška. Nadam se da ćemo imati dobru godinu od ovog trenutka, pa nadalje i podići tim", bio je jasan Njemac.