Onlifens zvijezdi prijeti 6 mjeseci zatvora: Spavala s 1.000 muškaraca, pa "snimala kontent" ispred ambasade

Autor Dragana Tomašević
Boni Blu mogla bi da završi iza rešetaka zbog "performansa" ispred indonežanske ambasade

Onlifens zvijezdi Boni Blu prijeti 6 mjeseci zatvora Izvor: Instagram/onlybonnieblue

Boni Blu je optužena za "kršenje javne pristojnosti" nakon što je oponašala se*sualni čin ispred ambasade u Londonu.

Kreatorka sadržaja za odrasle, čije je pravo ime Tija Bilindžer, objavila je snimak na kojem se se*sualno stimuliše držeći indonežansku zastavu ispred ambasade te zemlje u Velikoj Britaniji.

Portparolka Metropolitske policije je dala saopštenje:

"Žena je optužena za kršenje javne pristojnosti nakon istrage Metropolitske policije. Tija Bilindžer, 26 godina (14.05.1999), iz Drejkota u Derbišajeru, optužena je u ponedeljak,16. marta. Pojaviće se pred Okružnim sudom Vestminstera u srijedu, 22. aprila. Optužba se odnosi na incident od 15. decembra.

Sprovedena je istraga, a žena u svojim dvadesetim godinama je saslušana uz upozorenje u utorak, 2. februara, prenosi LAD Bible.

Ako bude osuđena, mogla bi da se suoči sa zatvorom do šest mjeseci.

