Lebron Džejms se polako vraća na teren, ali je glavni u ovom timu Lejkersa Luka Dončić.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nastavlja brutalno da dominira Luka Dončić u NBA ligi. Sada su njegovi Lejkersi uspjeli da pobijede Jutu 108:106, a slovenački plejmejker je u tom meču imao 33 poena, 11 skokova i 8 asistencija. Njemu se u pobjedi pridružio Ostin Rivs sa 22 poena, 10 skokova i 4 asistencije.

Na ovom meču smo konačno vidjeli Lebrona Džejmsa. On je u prošlom meču sa Jutom debitovao u sezoni, a sada je imao punu minutažu i upisao je 17 poena, 8 asistencija i 6 skokova. Pridružio mu se Ruoi Hačimura sa 13 poena.

Kod poraženog tima Kejonte Džordž imao je 27 poena i 8 asistencija, a Lauri Markanen 20 poena i 7 skokova. Jusuf Nurkić je upisao dabl-dabl sa 10 poena i 10 skokova.

Poslije ove pobjede Lejkersi su na diobi drugog mjesta na tabeli Zapada sa Denverom sa po 12 pobjeda i 4 poraza. Na vrhu je Oklahoma koja ima 17 pobjeda i poraz. Vodeći tim je pobedio Portland 122:95 i tako bnastavio da dominira, a Šej Gildžus Aleksander je dao 37 poena uz 7 asistencija i 5 skokova.