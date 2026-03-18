"Stariji sam od njenog oca jednu, a od majke 3 godine": Naš glumac o mlađoj djevojci, izbio haos sa njenim roditeljima

Glumac Vahidin Prelić (51) i njegova djevojka Bojana dotakli su se svog odnosa

Glumac Vahidin Prelić (51) i njegova djevojka Bojana govorili su o svojoj ljubavi i izazovima sa kojima su se susreli nakon što su stupili u vezu. Bojana je rekla da njeni roditelji nisu prihvatili njenu ljubav sa glumcem zbog razlike u godinama, ali i Vahidinove vjeroispovijesti.

Vahidin je od Bojane stariji 23 godine, a sada su rekli da je stariji i od njenih roditelja.

- Ja potpuno mogu da shvatim da je čudno i da je on godina mojih roditelja - započela je Bojana, a glumac ju je prekinuo:

- Stariji sam. Godinu dana, od mame tri - rekao je on.

Bojana je rekla da se trudi da razumije reakciju svojih roditelja.

- Studiram psihologiju i stvarno se trudim da razumijem drugu stranu. Nekada mi to ne ide u korist jer onda previše popuštam. Nisam očekivala da budu super, da budu oduševljeni, ali sam negdje očekivala da me vole, da sam njihovo dijete - rekla je ona.

Na pitanje da li njemu smeta situacija u kojoj se nalaze Prelić je rekao:

- Naravno da mi smeta, ja bih najviše volio da sve to funkcioniše, ali ja sam se vremenom pomirio sa tim. Mislim da je važnije ovo što imamo zajedno nego da sada silimo mi nekoga da prihvata.

"Veći je problem što je musliman"

Bojana je rekla i da je ocu veći problem vjeroispovest njenog partnera.

- Otac ne može da razumije kako se osjećam.Ne biste vjerovali, ali ispostavlja se da je veći problem to što on ne jede svinjetinu i što je on musliman - rekla je Bojana u podkastu "Oslobođenje".

Glumac je istakao da mu je bila najvažnija reakcija njegovog sina.

- Ja više ne tražim odobrenje... Meni je najbitnije bilo da moj sin prihvati - iskren je bio on.