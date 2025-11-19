Luka Dončić nastavlja da impresionira u NBA ligi i još jednom potvrđuje koliko kritičari evropske košarke nisu znali ništa o njemu.

Luka Dončić je prethodne noći odveo L.A. Lejkerse do treće uzastopne pobjede. Ovoga puta u El Eju je "pala" Juta 140:126, a upravo je Slovenac vodio glavnu ulogu, kao i obično od kada je u februaru trejdovan iz Dalasa, dok je ove sezone preuzeo još veću odgovornost jer je Lebron Džejms i dalje na bolovanju.

Prethodne noći Luka Dončić je ubacio 37 poena (11/22 iz igre), dok je na sve to imao i deset asistencija i pet skokova, tako da je s ovim brojkama nastavio MVP trku sa Šejom Gildžes-Aleksanderom i Nikolom Jokićem.

Ove sezone Luka Dončić je inače na prosjeku od 34,4 poena po meču, uz po 8,9 asistencija i skokova.

I ne samo to, Luka Dončić je sada došao do svoje 51. partije u NBA ligi sa minimum 35 poena, 10 asistencija i pet skokova, što je krajnje nevjerovatno kada znamo da je tu tek od 2018. godine. U tom periodu, niti jedan košarkaš u NBA ligi nije uspio da odigra toliko utakmica sa pomenutom statistikom, a sjećamo se da su pričali da neće moći da igra u SAD iz "hiljadu i jednog razloga", a najviše zbog njegovog tijela. Prije svega smatralo se da neće moći da se prilagodi na bržu košarku.

U pobjedi njegovog tima imao je inače pomoć Ostina Rivsa, koji igra sjajno i postigao je 26 poena, dok je pun pogodak i dolazak Diandrea Ejtona koji je susret završio sa 20 poena i 14 skokova. Što se tiče Jute, kod nje je Džordž ubacio 34, Markanen 31, dok je Nurkić imao dabl-dabl sa 10 poena, 10 skokova i šest asistencija.

