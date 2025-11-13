Slovenački košarkaš Luka Dončić upitan je da prokomentariše otkaz Nika Herisona u Dalas Maveriksima.

Slovenački košarkaš Luka Dončić preuzeo je stvari u svoje ruke u odsustvu Lebrona Džejmsa, ali Lejkersi nisu imali ni šansu protiv aktuelnog šampiona Oklahoma Siti Tandera (121:91). Nakon ubedljivog poraza, jedan od glavnih kandidata za MVP titulu ove sezone upitan je o otkazu koji je dobio Niko Herison u Dalas Maveriksima.

Upravo je on bio ključni čovjek u Dončićevom trejdu u Lejkerse koji je dogovoren iza njegovih leđa. Slovenac je sanjao kako završava karijeru u Dalasu, a onda je preko medija saznao da se seli u Los Anđeles.

"Grad Dalas, navijači, igrači, oni uvjek imaju posebno mjesto u mom srcu. Mislio sam da ću tamo ostati zauvjek, ali nisam. To je mesto koje ću uvek smatrati svojim domom. Trenutno sam fokusiran na Lejkerse, pokušavam da idem dalje. Očigledno je da će dio mene biti tamo. Samo pokušavam da idem dalje, da se fokusiram na ono što radimo ovde", rekao je 26-godišnji bek.

"Trenutno sam samo fokusiran na Lejkerse. Nemam daljih komentara", rekao je Luka na pitanje o Herisonu.

Šta je rekao Herison?

Herison je trpio veliki pritisak nakon što je Luka Dončić trejdovan. Navijači su bili bijesni, dobio je prijetnje, a jedna njegova izjava posebno je razbesnela ljubitelje košarke u Dalasu.

"Ja sam znao da je Luka Dončić važan našim navijačima. Ipak, nisam znao da je ovoliko važan...", reka je bivši generalni menadžer Dalasa.

Dončić je odlučio da sve ostavi po strani i fokusira se na novi tim, pa je jednom prilikom kratko izjavio: "Tužno je kako priča sada o meni... Nikada ništa ružno nisam rekao o njemu i samo želim da nastavim dalje karijeru."