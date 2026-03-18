Izvor: FIBA

Martovski ciklus u kvalifikacijama za Eurobasket je bio idealan – nakon Ukrajine (79:61) i Azerbejdžana (94:35), ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore je sinoć u Baru savladala Bugarsku (70:66).

Naše djevojke su na kraju prve faze zauzele drugo mjesto u grupi sa četiri pobjede i dva poraza, iza Bugarske koja je na skoru 5-1.

“Drago mi je što se revanširale Bugaskoj. Ušli smo odlično u meč, imali desetak poena prednosti u prvom poluvremenu. Malo smo pale u nastavku, imale periode bez poena, ali smo uspjele da izvučemo veoma bitnu pobjedu“, rekla je nakon meča Marija Leković.

Ekipa Jelene Škerović je bila odlična u ovom “prozoru”.

“Vrlo značajne tri pobjede zbog samopouzdanja cijele ekipe, jer smo podmladile sastav, nedostaju nam i neke igračice. Svaka od nas je dala maksimum, pokazale smo da imamo kvalitet“, dodala je Leković.

Žrijeb za drugu fazu na programu je 23. jula u Minhenu, a utakmice će se igrati u dva “prozora” sa po tri utakmice – od 8. do 18. novembra ove i 7. do 17. februara sljedeće godine.

“Imamo cijelo ljeto da se spremamo, da individualno napredujemo. Svaka od nas mora ljeto da iskoristi na najbolji način. Nakon toga počinje sezona i nadam se da ćemo sve biti spremne i zdrave da dočekamo drugi dio kvalifikacija i da se nametnemo protiv jačih rivala”, poručila je Leković.

Dobar meč protiv Bugarske je odigrala i Zorana Radonjić, a na kraju je imala 11 poena i pet asistencija.

“Od samog starta smo znale da nas očekuju napornih 40 minuta. Dobro smo odradile prvo poluvrijeme. U nastavku su nam prilazile blizu u par navrata, ali smo uspjele da iskontrolišemo meč i ostvarimo pobjedu za kraj prozora. Skupile smo se, vjerovale smo jedna u drugu i dale maksimu. Vjerujte da smo jedna drugoj najveća podrška”, rekla je Radonjić.