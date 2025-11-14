Košarkaš Barselone Kevin Panter pogodio je trojku sa pola terena.

Izvor: EuroLeague/X/Printscreen

Neverovatno šta je pogodio Kevin Panter na isteku prvog poluvremena između Barselone i Virtusa - 45:43! Nekadašnji kapiten Partizana je pogodio trojku sa pola terena u poslednjoj sekundi prvog perioda igre i donio preokret Kataloncima.

Izgubio je Virtus loptu, a Panter je pravovremeno uputio šut sa velikim lukom i digao "Blaugranu" na noge. Panter je do poluvremena postigao 12 poena i ključna je figura Barselone u ovom meču.

Of course it was going in, it´s KP



Calm down, it´s what he does#MotorolaMagicMoment@FCBbasketpic.twitter.com/xtu9t516gs — EuroLeague (@EuroLeague)November 14, 2025

Izgleda da su se košarkaškima Barselone "osladile" ovakve trojke, pošto je Vil Klajburn nedavno ukrao pobjedu Partizanu u Beogradu sličnim šutem sa ogromne udaljenosti.