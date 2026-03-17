Izvor: JPNPCG

Kamera za video nadzor koja se nalazi na Plavnici i dio je sistema nadzora NP Skadarsko jezero, uništena je prije nekoliko dana kada su, za sada nepoznate osobe, u istu pucale iz vatrenog oružja, saopšteno je iz Nacionalnih parkova Crne Gore.

Oni su 16. marta 2026. godine podnijeli prijavu Centru za bezbjednost Podgorica u vezi sa uništenjem kamere čija je vrijednost 27 hiljada eura, pa policija radi na identifikaciji počinioca.

„Osuđujemo vandalizam kojim se želi onemogućiti i zaustaviti naša borba protiv svih nelegalnih aktivnosti na području NP Skadarsko jezero. U prethodnom periodu primjetne su pojačane nelegalne aktivosti, pa ovaj čin posmatramo i kao pokušaj da se spriječi naše svakodnevno zalagenje na terenu da stanemo na kraj svim vrstama nezakonitih radnji“, poručila je direktorica JPNPCG Marinela Đuretić.

Ona je dodala da će JPNPCG preduzeti sve mjere kako bi u najskorijem roku bila nabavljena nova kameru koja je služila, ne samo u cilju spriječavanja nezakonitog izlova ribe, već i za kontrolu graničnog pojasa sa susjednom Albanijom.

Zahvaljujući termalnoj kameri, navode iz JPNPCG, Služba za kontrolu i monitoring u 2025. godini je evidentirala oko 1.500 nelegalnih radnji kao što su nelegalni lov i ribolov, požari i slično. To ukazuje na neophdonost i svrsishodnost kamere na ovoj lokaciji.

“Podsjećamo javnost da je u toku ribolovni zabran u NP Skadarsko jezero, koji je počeo 15.marta i traje do 15. maja 2026. godine. Tokom ovog period zabranjen je ulov svih vrsta riba i drugih vodenih organizama, osim jegulje. Tim povodom u toku je i kampanja o značaju očuvanja ribljeg fonda, suzbijanja krivolova i svih drugih oblika nezakonitog djelovanja koji negativno utiču na diverzitet faune riba. Ove godine, pod sloganom „Danas jedna, sjutra hiljade“ želimo da istaknemo da – spašavajući jednu, mi, zapravo, spašavamo hiljade jedinki”, zaključili su iz JPNPCG.