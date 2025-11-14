Aleksa Avramović i Filip Petrušev odigrali su fantastičan meč i donijeli pobjedu Dubaiju protiv Žalgirisa u Evroligi.

Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Dubai je upisao drugu uzastopnu pobjedu u duploj evroligaškoj nedelji. Posle Crvene zvezde je kod kuće savladao i Žalgiris - 95:89. Igrači odluke bili su srpski košarkaši - Aleksa Avramović i Filip Petrušev.

Aleksa je meč završio sa 16 poena i 7 asistencija, a u trećoj četvrtini je preuzeo stvari u svoje ruke, donio preokret i vođstvo svom timu. Petrušev je dodao 14 (6sk), a on je početkom poslednjeg kvartala donio nedostižno vođstvo.

Viđena je i mala drama na samom kraju meč, ali je Silvan Francisko promašio trojku koja je mogla da unese potpunu dramu. Efikasniji od njih dvojice bio je samo Mfondu Kabengele sa dabl-dabl učinkom (21, 10sk). Kenan Kamenjaš dao je 4 poena. Kod gostiju su najbolji bili Azulas Tubelis (22, 5sk) i Francisko (15, 9as, 4sk).