Toni Cetinski ne odustaje i opet pravi haos: Podelio nepostojeći tekst o "logoru" u Novom Sadu

Toni Cetinski ne prestaje da deli objave od kada je otkazao koncert u Novom Sadu.

Toni Cetinski otkazao je koncert koji je trebalo da održi 8. marta u novosadskom Spensu, i to samo nekoliko sati pre nego što je trebalo da izađe pred publiku, pod lažnim izgovorom da "dvorana nosi bolna sećanja iz rata devedesetih".

Hrvat je ubrzo shvatio da je izgubio ogroman broj obožavalaca, i to ne samo u Srbiji već širom regiona - Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Slovenije, pa čak i Hrvatske. Svi oni mu odreda već danima na društvenim mrežama ostavljaju komentare i kritikuju ga zbog toga što je otkazao koncert u Novom Sadu u poslednji čas.

Budući da se strasti nisu smirile, Toni je odlučio da se sakrije iza svoje supruge i menadžerke Dubravke Cetinski, pa su on i njegov tim odlučili da celu krivicu na sebe preuzme upravo ona.

Ponovo licemerno i veoma drsko, u svojoj izjavi koju je objavila na društvenim mrežama, Dubravka je neveštim izvinjenjem fanovima zbog koncerta samo pokušala da zamaže oči i zamuti vodu, zaboravljajući da se izvini i za laž i podmetanje istine o "istorijskoj" ulozi Spensa tokom devedesetih godina.

Sada je Cetinski otišao i korak dalje, pa je nakon što mu ni ženino preuzimanje krivice na sebe nije pomoglo, podelio je sledeći tekst.

Pevač je ovog puta u komentarima na Fejsbuku, podelio nepostojeći tekst, sa naslovom: "Vodili su nas kao stoku, žene su silovali: potresna ispovest Vukovarke iz logora u Novom Sadu". Lažni tekst koji je podelio navodno se nalazio na malo poznatom portalu "braniteljski forum". Ipak, kad se klikne na pomenuti link, stoji da "ta stranica ne postoji"

