Nikolija pre Relje ljubila poznatog košarkaša: Bili zajedno 2 godine, a onda je sve puklo zbog jedne stvari

Tanasis Adetokumbo je želeo da se preseli u Ameriku sa srpskom pevačicom.

Pevačica Nikolija Jovanović godinama je u braku sa reperom Reljom Popovićem sa kojim ima dve ćerke, a pre braka sa njim ludo je volela sportistu.

Iako pevačica svoju privatnost brižljivo čuva od očiju javnosti i retko govori o privatnom životu, poznato je da je pre braka sa Reljom volela NBA košarkaša.

Naime, Nikolija je sa Tanasisom Adetokumbom uplovila u emotivnu vezu dok je studirala u Grčkoj, a njihova romansa trajala je pune dve godine.

Ovu ljubav je svesrdno podržavala i njena majka, pevačica Vesna Zmijanac, a Nikolija je u tom periodu veoma često posećivala Ameriku kako bi bila sa svojim izabranikom.

Zašto je usledio raskid?

Ipak, njih dvoje su na svoju vezu stavili tačku 2014. godine. Kako se tada pisalo, glavni razlog raskida bio je taj što je košarkaš želeo da Nikolija započne zajednički život sa njim u Njujorku, dok je pevačica insistirala da ostane u Srbiji zbog građenja svoje pevačke karijere. Na konačan razlaz i krah dvogodišnje veze uticale su i, kako se još navodilo, njihove sve češće svađe.

Nakon raskida sa košarkašem, pevačica je sreću pronašla pored kolege Relje Popovića.

Jednom prilikom je reper iskreno govorio o njihovom pristupu roditeljstvu i načinu na koji vaspitavaju ćerke.

"Gledam da prenesem neke vrednosti u koje verujem i da dam deci slobodu. Deca imaju svoja interesovanja, rade šta njih radi, njihovo detinjstvo je njihova sloboda, ako im se skače, neka skaču, ako ima se peva, neka pevaju, ako im se leti, neka lete, ako im se pliva, neka plivaju", istakao je nedavno Relja Popović.

