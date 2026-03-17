"Transformacija Margo Robi": Svi pričaju o novom licu jedne od najljepših žena svijeta (Foto)

Pojavljivanje Margo Robi na "Šanelovoj" reviji na Nedelji mode u Milanu privuklo je ogromnu pažnju. Šta je to glumica radila na licu?
Margo Robi, jedna od najljepših žena na svijetu, pojavila sa na Nedjelji mode u Milanu i tom prilikom postala glavna tema društvenih mreža.
Prvo što je svima zapalo za oko bila je promjena frizure. Margo je odlučila da skine nekoliko centimetara sa svojih ramena, a ubrzo su počele spekulacije o estetskim zahvatima koje je 35-godišnja glumica eventualno uradila.
Njeno lice sada ima izraženije i zategnutije konture, pa su se odmah pojavile teorije da li je riječ o strogoj dijeti, gubitku masnog tkiva u obrazima ili možda kombinaciji sa ranije urađenom rinoplastikom.
Čuveni estetski hirurg, dr Džerad Šenzer, podijelio je svoje mišljenje na društvenim mrežama, objašnjavajući kako Margo sada izgleda. Prema njegovim riječima, lice glumice je svježije, definisanije i skladnije, bez očiglednih tragova hirurških intervencija.
"Prije nekoliko godina, njene crte lica bile su mekše i zaobljenije. Danas vidimo podignute obraze, jasnije konture vilice i harmoničan profil, a sve djeluje prirodno", napisao je dr Džerad.
Hirurg je otkrio i tretmane koji su vjerovatno doprinijeli njenom mladolikom izgledu:
- Biostimulatori lica - injekcije koje podstiču proizvodnju kolagena i elastina
- Kontrolisani gubitak težine (moguća podrška GLP-1 lekovima)
- Botoks u području obrva
- Rinoplastika, ranije urađena, sada vidljivija zbog gubitka težine
- Tretmani kolagena i "exosomes" koji licu daju prirodan sjaj
(MONDO)