Pojavljivanje Margo Robi na "Šanelovoj" reviji na Nedelji mode u Milanu privuklo je ogromnu pažnju. Šta je to glumica radila na licu?

Izvor: Castel Franck/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Margo Robi, jedna od najljepših žena na svijetu, pojavila sa na Nedjelji mode u Milanu i tom prilikom postala glavna tema društvenih mreža.

Prvo što je svima zapalo za oko bila je promjena frizure. Margo je odlučila da skine nekoliko centimetara sa svojih ramena, a ubrzo su počele spekulacije o estetskim zahvatima koje je 35-godišnja glumica eventualno uradila.

Njeno lice sada ima izraženije i zategnutije konture, pa su se odmah pojavile teorije da li je riječ o strogoj dijeti, gubitku masnog tkiva u obrazima ili možda kombinaciji sa ranije urađenom rinoplastikom.

Margo Robi sada ima izražene konture lica.

Izvor: Castel Franck/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Čuveni estetski hirurg, dr Džerad Šenzer, podijelio je svoje mišljenje na društvenim mrežama, objašnjavajući kako Margo sada izgleda. Prema njegovim riječima, lice glumice je svježije, definisanije i skladnije, bez očiglednih tragova hirurških intervencija.

"Prije nekoliko godina, njene crte lica bile su mekše i zaobljenije. Danas vidimo podignute obraze, jasnije konture vilice i harmoničan profil, a sve djeluje prirodno", napisao je dr Džerad.

Hirurg je otkrio i tretmane koji su vjerovatno doprinijeli njenom mladolikom izgledu:

Biostimulatori lica - injekcije koje podstiču proizvodnju kolagena i elastina Kontrolisani gubitak težine (moguća podrška GLP-1 lekovima) Botoks u području obrva Rinoplastika, ranije urađena, sada vidljivija zbog gubitka težine Tretmani kolagena i "exosomes" koji licu daju prirodan sjaj

Vidi opis "Transformacija Margo Robi": Svi pričaju o novom licu jedne od najljepših žena svijeta (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Profimedia/Billy Bennight / ADMedia / Profi/Billy Bennight/AdMedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

(MONDO)