logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Transformacija Margo Robi": Svi pričaju o novom licu jedne od najljepših žena svijeta (Foto)

Izvor mondo.rs
0

Pojavljivanje Margo Robi na "Šanelovoj" reviji na Nedelji mode u Milanu privuklo je ogromnu pažnju. Šta je to glumica radila na licu?

Svi pričaju o novom licu jedne od najljepših žena svijeta Izvor: Castel Franck/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Margo Robi, jedna od najljepših žena na svijetu, pojavila sa na Nedjelji mode u Milanu i tom prilikom postala glavna tema društvenih mreža.

Prvo što je svima zapalo za oko bila je promjena frizure. Margo je odlučila da skine nekoliko centimetara sa svojih ramena, a ubrzo su počele spekulacije o estetskim zahvatima koje je 35-godišnja glumica eventualno uradila.

Njeno lice sada ima izraženije i zategnutije konture, pa su se odmah pojavile teorije da li je riječ o strogoj dijeti, gubitku masnog tkiva u obrazima ili možda kombinaciji sa ranije urađenom rinoplastikom.

Margo Robi sada ima izražene konture lica.
Izvor: Castel Franck/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Čuveni estetski hirurg, dr Džerad Šenzer, podijelio je svoje mišljenje na društvenim mrežama, objašnjavajući kako Margo sada izgleda. Prema njegovim riječima, lice glumice je svježije, definisanije i skladnije, bez očiglednih tragova hirurških intervencija.

"Prije nekoliko godina, njene crte lica bile su mekše i zaobljenije. Danas vidimo podignute obraze, jasnije konture vilice i harmoničan profil, a sve djeluje prirodno", napisao je dr Džerad.

Hirurg je otkrio i tretmane koji su vjerovatno doprinijeli njenom mladolikom izgledu:

  1. Biostimulatori lica - injekcije koje podstiču proizvodnju kolagena i elastina
  2. Kontrolisani gubitak težine (moguća podrška GLP-1 lekovima)
  3. Botoks u području obrva
  4. Rinoplastika, ranije urađena, sada vidljivija zbog gubitka težine
  5. Tretmani kolagena i "exosomes" koji licu daju prirodan sjaj

Pogledajte i najupečatljivija izdanja Margo Robi:

(MONDO)

Tagovi

margot robi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ