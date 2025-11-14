Još loših vijesti iz svijeta košarke, povrede se nižu kao na traci.

Izvor: MN Press

Nova povreda u Evroligi! Ovo prijeti da postane najmaleroznija sezona u elitnom evropskom takmičenju, a veliki peh doživjela je ekipa Efesa tokom utakmice sa Bajernom u okviru 11. kola. Parket je uz pomoć ljekara morao da napusti jedan od na najboljih igrača Šejn Larkin. Ovo je izgledalo jako ozbiljno, pa srpski trener Igor Kokoškov vjerovatno neće moći da računa na naturalizovanog Turčina neko vrijeme.

Sve se odigralo u prvoj četvrtini, dva minuta prije kraja, pri vođstvu Efesa 16:10. Larkin se okliznuo na terenu, činilo se da nije ništa opasno, a onda se požaalio na bol u preponi i srušio na parket.

Shane Larkin, kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi!pic.twitter.com/uiFCriJrgV — Euroleague Time (@euroleague_time)November 14, 2025

Medicinsko osoblje mu je brzo pružilo pomoć, a ono što brine je to što nije mogao samostalno da napusti teren, već se u svlačionicu uputio uz pomoć doktora.

Prije povrede, Larkin je postigao tri poena za osam minuta. Ove sezone je prosječno bilježio 17,1 poen, 2,5 skoka, 4,8 asistencija. Ovo je samo jedna u nizu povreda u Efesu, ali nadamo se da nije ozbiljnije prirode, pošto su na dužem odsustvu Pi-Džej Doužer, Vinsent Poarije, Rodrigo Buboa i Jorgos Papajanis.

Efes preživio Bajern

Efes je savladao Bajern na domaćem terenu sa 74:72. Turski tim je konstantno vodio, uspio je da odbije nalet njemačkog tima u poslednjoj dionici i zabilježi četvrtu pobedu u sezoni, pa su sada 17. na tabeli. Ajzea Kordinije je bio najefikasniji igrač utakmice sa 26 poena, dok je Rolands Šmits ubacio 15 za domaćina. Kod gostiju je prenjačio bivši igrač Partizana Ajzea Majk sa 15 poena, Vladimir Lučić i Stefan Jović ubacili su po devet.