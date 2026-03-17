"Brena je imala sve, ja samo mikrofon": Vesna Zmijanac prvi put o višedecenijskom rivalstvu sa koleginicom

"Brena je imala sve, ja samo mikrofon": Vesna Zmijanac prvi put o višedecenijskom rivalstvu sa koleginicom

Autor Ana Živančević
Vesna Zmijanac govorila je o svojoj koleginici Lepoj Breni.

Vesna Zmijanac prvi put o višedecenijskom rivalstvu sa koleginicom

Vesna Zmijanac i Lepa Brena godinama se u javnosti predstavljaju kao suparnice, a priča o njihovom rivalstvu posebno je bila izražena na početku karijera, kada su obe gradile ime i beležile nagli uspon na muzičkoj sceni.

Zmijančeva u potkastu kod Bokija 13 govorila o tome da li je rivalstvo između njih nastao spontano ili je bio podstaknut sa strane. Tom prilikom je otvoreno iznela svoj stav i objasnila kako danas posmatra njihov odnos i sve što se godinama komentarisalo kao rivalstvo.

"Nije namerno, ne može da se napravi namerno. Namerno traje mesec dana, a kad traje tri ili četiri decenije, to nije namerno. Jednostavno, desilo se da su se ubisto vreme pojavile dve ozbiljne pevačice, s tim što nije moglo dugo da traje to rivalstvo jer sam ja ceo život pevala, pre svega", rekla je Vesna i objasnila da je ona nije čak imala ni prateće vokale na koncertima, a da je Lepa Brena imala pomoć članova svog orkestra.

"Brena je imala svašta nešto. Prvo, šest-sedam članova u orkestru iza sebe, imala je svoj šou-program stalno, što ja nisam. Ja sam imala mikrofon, orkestar i to je to. Stani i pevaj. Lepo je nekad bilo gledati tu podršku koju je Brena imala u "Slatkom grehu", priznala je Zmijančeva u podkastu kod Bokija 13.

"Pevala je i Brena, samo što je ona imala podršku celog orkestra, oni su svi pevali. Bilo joj je puno lakše. Ja nisam imala nijedan bek vokal na koncertima", zaključila je Vesna Zmijanac.

O Kemišu

Vesna je u potkastu pričala je o braku sa estradnim umetnikom i virtrouzom na harmonici Miroljubom Aranđelovićem Kemišom.

"Kod Miroljuba je bilo interesantno što je bio apsolutni prvak u muzici, na harmonici. Kada sam ga ja upoznala svirao je klasičnu muziku, došao je iz Nemačke. Ne možemo da ga stavimo u koš - muzikanti. On se kasnije pokvario pored mene, jer sam ja pevala narodnu muziku, pa je on počeo uz mene. Više sam volela intelektualce.

On je imao je nešto što nije bilo u skladu sa mojim mozgom. Ja sam ustvari bila zaljubljena u njegovo sviranje, bio je maestralan, besprekoran. Nismo imali decu i niko ne zna zašto, ni ja ni on. Radili na tome jesmo, ali se ništa nije zbivalo. On je kasnije dobio dete, i ja sam bez problema dobila kasnije Nikoliju. Bio je to možda neki gen. Neka sudbina, tako je bilo suđeno",  govorila je Vesna u B castu kod Bokija 13.

