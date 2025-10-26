Oba tima u prva tri kola ostvarili su po dva trijumfa i poraz.

Izvor: KK Budućnost Voli

Košarkaši Budućnost Volija i SC Derbija odigraće danas utakmice četvrtog kola Admiralbet ABA lige.

Budućnost Voli će u 19 sati i 30 minuta, u meču B grupe, biti gost debitanta u regionalnom takmičenju, ekipi Beča.

SC Derbi će dva i po sata ranije, u A grupi, ugostiti Igokeu.

Podgorički sastav je u prošlom kolu ostvario prvi trijumf, dok je Igokea bez poraza na startu regionalnog šampionata, piše Antena M.