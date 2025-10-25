Moramo da se dobro spremimo, da radimo na našim stvarima, obratimo pažnju na njihove prednosti i slabosti i da uradimo sve kako bismo slavili u gostima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U okviru ABA lige, KK Budućnost će u nedjelju, 26. oktobra 2025. godine, gostovati kod BC Vienna. Trener Budućnosti, Žakelj, naglašava važnost pravog pristupa i pripreme:

"Moramo da prenesemo energiju i pristup iz prethodne utakmice — to je prva stvar i glavni uslov za sve. Mislim da je Vienna sastavila dobar, brz i atletski tim, vrlo nezgodan, posebno na domaćem terenu. Pobijedili su dvije utakmice u ABA ligi, što dovoljno govori o njihovom kvalitetu. Biće to svakako veoma težak meč ako ne uđemo sa pravim pristupom.

Moramo da se dobro spremimo, da radimo na našim stvarima, obratimo pažnju na njihove prednosti i slabosti i da uradimo sve kako bismo slavili u gostima."





Axel Bouteille , ističe važnost fokusirane i konstantne igre:

"Osjećam se odlično nakon sjajne timske pobjede u prethodnoj utakmici. Pokušao sam da budem svoj i da igram svoju igru tokom cijele utakmice. Očekuje nas dobra utakmica na gostovanju. Moramo da pobijedimo, da ostanemo fokusirani i da igramo konstantno svih 40 minuta — biće odlično za nas ako uspijemo da nastavimo pobjednički niz. Biće to težak meč, jer su oni već ostvarili nekoliko pobjeda kod kuće u ABA ligi. Znamo da neće biti lako, zato moramo biti spremni i dati sve od sebe da dođemo do trijumfa."