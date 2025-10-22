Lako i ubjedljivo je dobila Panionios, što će biti injekcija sampouzdanja pred naredne utakmice.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Budućnost Voli je upisala drugu pobjedu na evropskoj sceni.

Lako i ubjedljivo je dobila Panionios, što će biti injekcija sampouzdanja pred naredne utakmice, prenosi Dan.

"Čestitke igračima na pobjedi. Bila je to teška utakmica, pogotovo psihički, morali smo da dobijemo, morali smo da pokažemo bolju reakciju, bolju igru, bolji fokus i više minuta dobre igre. Mislim da smo to i uspjeli, a bilo je, što je normalno, i malo loših minuta. Bitno je da to pto igrači rade na treningu, pokažu i na utakmicu, da vjeruju u to, što se vidjelo u ovom meču. Ali to je samo jedna pobjeda, treba da idemo dalje, da analiziramo ovo što smo radili u ovoj utakmici i da se pripremamo za ono što slijedi", rekao je Andrej Žakelj, trener Budućnost Volija.