Savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov izjavio je da je telefonski razgovor Putina i Trampa trajao sat i 15 minuta, te da je obavljen na inicijativu američkog predsjednika, uoči njegovog sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Majamiju.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Travel And Discover/sputnikportal.net

Kremlj je saopštio da predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Vladimir Putin i Donald Tramp, ne podržavaju inicijative Ukrajine i pojedinih evropskih zemalja za uvođenje privremenog primirja prije postizanja sveobuhvatnog mirovnog sporazuma. Prema navodima Moskve, takav pristup samo bi produžio sukob i nosio rizik od ponovnog izbijanja neprijateljstava.

„Najvažnije je to što predsjednici Rusije i SAD dijele stav da ideja privremenog primirja, koju Ukrajina i evropske države pravdaju pripremama referenduma ili drugim razlozima, u suštini produžava sukob i stvara rizik od njegove obnove“, kazao je Ušakov.

On je dodao da Moskva smatra kako Kijev mora donijeti, kako je naveo, „hrabru političku odluku“ u vezi sa Donbasom, ukoliko želi okončanje rata. „Imajući u vidu trenutnu situaciju na ratištu, takva odluka bi, prema našem mišljenju, imala smisla“, rekao je Ušakov.

Zabrinutost u evropskim prijestonicama

Rusija trenutno kontroliše oko 90 odsto teritorije Donbasa i zahtijeva da se ukrajinske snage povuku sa preostalog dijela regiona. Ukupno, ruske snage drže približno petinu teritorije Ukrajine.

Američki predsjednik Donald Tramp je u više navrata poručio da mu je cilj da okonča, kako je naveo, najsmrtonosniji sukob u Evropi od Drugog svjetskog rata. U tom kontekstu, njegovi saradnici, uključujući izaslanika Stiva Vitkofa i zeta Džareda Kušnera, vode razgovore sa Rusijom, Ukrajinom i evropskim partnerima.

Međutim, u Kijevu i pojedinim evropskim državama izražena je zabrinutost da bi Vašington mogao postići dogovor sa Moskvom koji bi išao na štetu Ukrajine, dok bi teret obnove zemlje i dalje snosile evropske države. Tokom 2025. godine, prema dostupnim podacima, ruske snage su napredovale prosječno između 12 i 17 kvadratnih kilometara dnevno.

„Donald Tramp je pažljivo saslušao ruske procjene o realnim mogućnostima za postizanje sporazuma“, naveo je Ušakov, dodajući da je američki predsjednik isticao potrebu za što skorijim okončanjem rata, ali i govorio o potencijalima buduće ekonomske saradnje između SAD-a, Rusije i Ukrajine.