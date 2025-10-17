Slovenački stručnjak naglasio je da su oscilacije u igri postale konstanta koju tim mora da eliminiše.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Uprkos velikom broju izgubljenih lopti (19), košarkaši Budućnosti Voli se iz Sarajeva vraćaju uzdignute glave.

“Čestitam momcima na pobjedi koja nam je bila potrebna. Ipak, vidjeli smo dva različita poluvremena – nijesmo imali fokus i koncentraciju u drugom dijelu i dali smo šansu Bosni da se vrati, pa je utakmica odjednom postala ‘živa’”, rekao je strateg Plavih.

Slovenački stručnjak naglasio je da su oscilacije u igri postale konstanta koju tim mora da eliminiše.

“U svim mečevima do sada imali smo previše padova, tako da moramo mnogo da radimo da vratimo samopouzdanje i više igramo timsku odbranu. Bosni čestitam na hrabrosti i dobroj igri, i želim im sreću u nastavku sezone”, zaključio je Andrej Žakelj.

Budućnost se na domaći parket vraća naredne srijede, kada u Morači dočekuje grčki Panionios u okviru Evrokupa, prenosi CdM.