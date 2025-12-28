Govoreći zajedno sa Zelenskim, Tramp je istakao da vjeruje kako je ruski predsjednik Vladimir Putin „ozbiljan kada je riječ o miru“, naglašavajući da je u ratu stradalo previše ljudi.

Izvor: Kurir/Jacquelyn Martin/AP

Bivši američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da se pregovori o okončanju rata u Ukrajini nalaze u poodmakloj fazi, ističući da će se uskoro znati da li će sukob biti priveden kraju ili će potrajati još dugo.

„Već smo u završnoj fazi pregovora – ili će se rat uskoro okončati, ili će trajati još dugo vremena“, rekao je Tramp tokom susreta s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u svojoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi.

Na pitanje novinara šta podrazumijeva pod pojmom „uskoro“, Tramp je naveo da nema precizne rokove, ali je dodao da očekuje rasplet u naredne dvije do tri sedmice.

Govoreći zajedno sa Zelenskim, Tramp je istakao da vjeruje kako je ruski predsjednik Vladimir Putin „ozbiljan kada je riječ o miru“, naglašavajući da je u ratu stradalo previše ljudi.

„Mislim da oba predsjednika žele dogovor. Vjerujem da imamo temelje za sporazum koji bi bio dobar za Ukrajinu i prihvatljiv za sve strane. Ne postoji ništa važnije od toga“, poručio je Tramp.

On je dodao da se razgovara i o „čvrstom bezbjednosnom aranžmanu“ za Ukrajinu, uz značajno učešće evropskih država, za koje je rekao da su „u potpunosti uključene i usklađene“ kada je riječ o postizanju mirovnog dogovora.

Sastanak Trampa i Zelenskog počeo je večeras u Mar-a-Lagu, uz veliko interesovanje svjetskih medija.

U međuvremenu, iz Moskve je poručeno da Kijev treba hitno da se izjasni o budućnosti Donbasa. Savjetnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov izjavio je da je telefonski razgovor između Trampa i Putina trajao oko 75 minuta i da je imao „prijateljski ton“. Prema njegovim riječima, Tramp je pažljivo saslušao ruske stavove o mogućem miru u Ukrajini, a sagovornici su se saglasili da je neophodno donošenje odluka bez daljeg odlaganja.

Ušakov je naveo i da se očekuje nastavak kontakata između Trampa i Putina nakon završetka sastanka Trampa i Zelenskog na Floridi.