U večernjem terminu u m:tel dvorani Morača, košarkaši Budućnosti VOLI su opravdali ulogu favorita i ostvarili ubjedljivu pobjedu nad gostima iz Grčke, ekipom Panioniosa – konačan rezultat 91:63.

Izvor: KK Budućnost Voli

Od prvog trenutka, domaći su nametnuli svoj tempo – prva četvrtina završena je s rezultatom 28:13 u njihovu korist, a već sredinom druge četvrtine razlika je porasla na 45:22, čime je prevagneo praktično svaki realan otpor protivnika.

U odbrani, Budućnost je djelovala vrlo čvrsto: Panionios nije uspio da se nametne ni u napadu ni u kontroli ritma.

U napadu, razigranost i mirna realizacija: posebno je dominirao Aksel Butej koji je ubacio 16 poena i odigrao meč bez ijednog promašaja (5–5 za dva poena, 2–2 za tri) – uz ovakav učinak praćen odlukom trenera Andrej Žakelj da ga odmori pred kraj, bilo je jasno da je utakmica riješena.

Kod gostiju, Met Luis je bio jedan od rijetkih koji je pokušao da pruži otpor sa 13 poena, ali to je bilo daleko od dovoljnog za izazivanje domaćeg tima.

Trener gostujuće ekipe, koja je nedavno ostala bez glavnog stratega, začas je ostala bez ideje kako da zaustavi nalet domaćih.

Iako je razlika bila uvjerljiva – u jednom trenutku čak +34 za Budućnost (85:51 u 35. minutu) – ključni podatak je da je domaćin konačno raskrstio sa oscilacijama i pokazao svoju pravo lice pred evropsku scenu.

Za Budućnost ovo je bila važna prekretnica: nakon dva poraza u Evrokupu (protiv Trenta i Turk Telekoma) kod kuće, ova pobjeda vraća samopouzdanje i potvrđuje da ambicije nisu ispuhane.

S druge strane, Panionios ostaje u rezultatskoj i organizacionoj krizi – sa ovim porazom još uvijek traži formu i pravac u ovom izdanju takmičenja.

Budućnost je večeras bila tim koji želi – i može. Kada se spoje snažna odbrana, efikasan napad i mirna ruka igrača, razlika u klasi postaje očigledna. Gosti su već u prvoj polovini meča ostali bez šanse, a domaćin je samo održavao i uvećavao prednost dok je publika u „Morači“ slavila.

Budućnost Voli: Sulajmon 13, Megi 15, Mejs 8, Tompson 9, Slavković, Tanasković 6, Ferel 2, Jovanović 6, Morgan 6, Butsijel 8, Nikolić 2, Butej 16.

Panionios: Votson 4, Starks 2, Papas 11, Luncis 12, Calburis 7, Ojkonomopulos, Luis 13, Val, Krojzer 12, Patrikis, Gikas.