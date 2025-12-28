Napadač sa Novog Beograda, Tihomir Krstić (44), uhapšen je danas zahvaljujući brzoj i efikasnoj akciji beogradske policije u iznajmljenom stanu, u kom je boravio tokom poslednja dva mjeseca. Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Stan se nalazi u mirnom dijelu grada u Rakovici, a policija detaljno pretražuje prostor u potrazi za eventualnim dokazima koji bi mogli da rasvijetle motive i okolnosti brutalnog napada koji je uznemirio javnost.

Podsjetimo, osumnjičeni za pokušaj ubistva žene (67) na Novom Beogradu, uhapšen je danas zahvaljujući brzoj i efikasnoj akciji beogradske policije.

"Policija je ušla u stan odmah po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Riječ je o garsonjeri koju je osumnjičeni iznajmio po izlasku iz zatvora i u kojoj je boravio poslednja dva mjeseca", otkriva izvor Kurira blizak istrazi.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni je ranije već bio poznat policiji i iza sebe ima krivični dosije

Stanari zgrade u kojoj se nalazi sporni stan kažu da su šokirani policijskim prisustvom i da osumnjičenog gotovo nisu ni primjećivali.

Vidi opis Ovako izgleda štek napadača sa Novog Beograda: Jezivi prizori, krš i lom u stanu (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 13 / 13

"Nismo ga mnogo viđali ovdje, relativno kratko je boravio. Sada nam je jasno zašto je policija svuda", kaže jedan od komšija.