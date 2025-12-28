Napadač sa Novog Beograda, Tihomir Krstić (44), uhapšen je danas zahvaljujući brzoj i efikasnoj akciji beogradske policije u iznajmljenom stanu, u kom je boravio tokom poslednja dva mjeseca. Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.
Stan se nalazi u mirnom dijelu grada u Rakovici, a policija detaljno pretražuje prostor u potrazi za eventualnim dokazima koji bi mogli da rasvijetle motive i okolnosti brutalnog napada koji je uznemirio javnost.
Podsjetimo, osumnjičeni za pokušaj ubistva žene (67) na Novom Beogradu, uhapšen je danas zahvaljujući brzoj i efikasnoj akciji beogradske policije.
"Policija je ušla u stan odmah po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Riječ je o garsonjeri koju je osumnjičeni iznajmio po izlasku iz zatvora i u kojoj je boravio poslednja dva mjeseca", otkriva izvor Kurira blizak istrazi.
Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni je ranije već bio poznat policiji i iza sebe ima krivični dosije
Stanari zgrade u kojoj se nalazi sporni stan kažu da su šokirani policijskim prisustvom i da osumnjičenog gotovo nisu ni primjećivali.
"Nismo ga mnogo viđali ovdje, relativno kratko je boravio. Sada nam je jasno zašto je policija svuda", kaže jedan od komšija.