Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko podsjetila je da su sudije ovom pitanju pristupile sa posebnom pažnjom, jer je sporna odredba mnogim zaposlenima prvi put obezbijedila siguran slobodan dan u sedmici.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Ustavni sud Crne Gore krajem januara ili početkom februara odlučiće o ustavnosti člana 35A Zakona o unutrašnjoj trgovini, kojim se zabranjuje rad nedjeljom. Ako do tada ne dođe do promjena, neradna nedjelja bi, prema odluci o pokretanju postupka, najvjerovatnije mogla biti proglašena neustavnom.

„Ostavljen je prostor za dogovor u skladu sa pravnim stavovima Ustavnog suda, ali budući da do dogovora očigledno nije došlo, odluka će biti donijeta na jednoj od narednih sjednica“, kazala je Armenko, dodajući da to može biti već u januaru ili, najkasnije, početkom februara.

Dok se odluka ne donese, Ustavni sud je prvi put objavio spisak nezavršenih predmeta iz kontrole zakona, koji će ubuduće kvartalno ažurirati. Predsjednica Armenko ističe da je 2026. godina posvećena njihovom rješavanju:

„Objavljivanjem spiska građani će imati uvid u to koja zakonska i podzakonska rješenja su osporena, koliko dugo se čeka na odluku i kakva je odluka Ustavnog suda. Na današnji dan imamo ukupno 161 predmet kojim se osporava zakon i 187 predmeta za podzakonske akte. Najstariji predmet datira iz 2018. godine“, objasnila je Armenko.

Ona je naglasila da Ustavni sud kontinuirano radi na povećanju transparentnosti i efikasnosti, te da je već ostvareno dvije trećine ciljeva koje je postavila na početku predsjedničkog mandata – brzina i efikasnost, transparentnost i konzistentnost u odlukama.

„U posljednjih 18 mjeseci postigli smo mjerljive rezultate, što je prepoznato i od međunarodnih partnera – na današnji dan nemamo predmete starije od dvije godine“, dodala je Armenko.

Kako bi ubrzali rad na predmetima koji čekaju odluku, sudu će se pridružiti i dva nova ustavnosudska savjetnika. Izbor novih ustavnih sudija, podsjeća Armenko, zavisi od poslanika Skupštine, koji su sudu fizički blizu, ali u prethodnom periodu politički daleko.