Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Skupština Crne Gore je danas jednoglasno odlučila da sutkinja Ustavnog suda Desanka Lopičić, čiji je mandat istekao juče, ostane na funkciji do izbora njenog nasljednika, najduže godinu dana. Odluka je donesena dvotrećinskom većinom uz podršku 54 poslanika.

Šef parlamenta Andrija Mandić kazao je da vjeruje kako će uskoro biti izabrano „dvoje sudija Ustavnog suda“, te da će, ako ne u prvom glasanju, izbor biti realizovan najranije mjesec dana nakon prvog pokušaja:

„Pozivam kolege da donesemo odluku koja je neophodna da bi Ustavni sud funkcionisao na pravilan i zakonit način“, rekao je Mandić na sjednici.

Predsjednik države Jakov Milatović ranije je predložio Predraga Krstonijevića za sudiju Ustavnog suda. Mandić je naveo da, prema njegovim saznanjima i u ime političke grupacije koju predstavlja, postoji većina za njegov izbor u utorak.

Poslanica Radinka Ćinćur podsjetila je na prethodni sastanak poslanika o izboru sudija i istakla zabrinutost zbog produženja mandata Lopičić, koja je već napunila 66 godina i po zakonu bi trebalo da ode u penziju:

„Da li ovo znači da je politika važnija od argumenata? Idemo li nazad ili ka Evropi?“ – pitala je Ćinćur.

Šef poslaničkog kluba Pokreta Evropa sad, Vasilije Čarapić, kazao je da današnja odluka ne prejudicira izbor kandidata predloženog od strane predsjednika, ali je istakao da Ustavni sud treba preciznije da obavještava Skupštinu o prestanku mandata sudija po osnovu starosne penzije.

Čarapić je naglasio da je cilj reforme da se takvi problemi prevaziđu:

„Same sudije Ustavnog suda ponekad krše Ustav i zakone kada je u pitanju prestanak mandata zbog starosne penzije, i nadam se da ćemo reformom to riješiti.“

Mandić je dodao da Skupština može djelovati na osnovu informacija dobijenih od Ustavnog suda, ali da postoje nejasnoće u vezi sa obavještavanjem o prestanku mandata.