Navijači Partizana oduvhek su poštovali rad Saše Obradovića, te nije rijetka pojava da se svako njegovo gostovanje u Beogradu ispratilo aplauzima.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda riješila je da unese promjenu u svoj stručni štab, Saša Obradović vodiće crveno-bijele u narednom periodu. Srpski trener, bez obzira na to što je bio trener najvećeg rivala uvjek je bio dočekivan uz ovacije od strane navijača Partizana. Vrijedi se prisjetiti mečeva crno-bijelih protiv Monaka u kojima su "grobari" pozdravljali srpskog stručnjaka.

Navijači Partizana oduvjek su poštovali rad Saše Obradovića, te nije rijetka pojava da se svako njegovo gostovanje u Beogradu ispratilo aplauzima. Srpski trener dugi niz godina vodio je Monako (2021-2024), a pri svakom gostovanju Partizana uvjek bi uslijedile ovacije, na koje bi i sam trener odgovarao. Sada ostaje da sačekamo prvi "večiti" derbi u sezoni i vidimo da li će navijači i ovog puta biti blagonakloni ka srpskom treneru.

Vidi opis Saši Obradoviću su i Grobari aplaudirali: Ovako su ga iznenadili u Beogradskoj areni Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MNPress Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MNPress Br. slika: 8 8 / 8

S obzirom na to da Crvena zvezda i Partizan nisu u istoj grupi u regionalnom takmičenju to znači da nećemo gledati "vječiti derbi", ali ćemo imati dva susreta u elitnom nadmetanju. Prvi susret zakazan je za 15. koli Evrolige, odnosno 12. decembra i domaćin će biti Partizan, naredni meč na programu je 2. aprila od 20 sati i tada će Crvena zvezda dočekati crno-bijele.

Šta je Obradović rekao o Partizanu?

Izvor: MN Press

Saša Obradović nedavno je pričao o ekipi Partizana koju je uporedio sa Crvenom zvezdom. "Partizan ima sastav od prošle godine, Crvena zvezda nema i treba da stvara hemiju. U Partizanu se manje-više zna ko je gdje i to je sigurno određena prednost, ali ni to ne mora da bude prevaga. Činjenica je da oba tima imaju potencijala da budu u plej-ofu. S druge strane, po mom ukusu, mogla bi da se pravi bolja kombinacija između domaćih igrača i stranaca. Niko neće da oprosti loš rezultat, svi očekuju samo najbolje, da pobjeđuješ, i tu se gubi važnost domaćih igrača", rekao je Obradović za "Vijesti"

"Ali, to ljudi koji nisu unutra mogu slabije da razumiju. Možda su u nekim momentima i nerealna očekivanja koja su stavljena ispred trenera. Zvezda ima solidan raspored na početku, ali to ne mora ništa da znači. Bitno je da se dobro krene, a posle toga će svi varirati tokom sezone", rekao je Obradović.