"Crno-bijeli" su uspjeli da se oporave poslije meča sa Dubaijem i u "Beogradskoj areni" savladaju Italijane.

Izvor: MN Press

Različit učinak beogradskih "vječitih" rivala u 2. kolu Evrolige. Partizan je poslije plus 20 morao da strijepi za trijumf protiv Emporio Armanija, dok je Crvena zvezda poražena od Bajerna u Minhenu.

"Crno-bijeli" su uspjeli da se oporave poslije meča sa Dubaijem i u "Beogradskoj areni" savladaju Italijane.

Prvu opipljiviju prednost, Partizan je ostvario u finišu prvog poluvremena, kada je Karlik Džons vezao pet poena za 45:31.

Odličan početak nastavka za Beograđane i brzo je na semaforu stajalo plus 20 (55:35), ali je poslije minuta odmora Etorea Mesine, njegov tim zaigra bolje.

Topio je prednost domaćima i došao je na 80:78, 30-tak sekundi prije kraja.

Odgovornost u posljednjem napadu Partizana preuzeo je Karlik Džons, ali je promašio.

Emporio Armani je imao napada za izjednačenje i produžetak, ali je Marko Gudurić odlučio da šutne trojku i promašio za slavlje domaćina.

Sterling Braun je za Partizan dao 20 poena, a po 10 su ubacili Isak Bonga i Džabari Parker.

Crvena zvezda je poslije Emporio Armanija, poraženma i od Bajerna.

Dobro su "crveno-beli" odigrali prvo poluvrijeme, ali su pali u nastavku.

Bavarci su to znali da kazne i stignu do slavlja. Kratka rotacija ostavila je traga na Beograđane.

Blistao je Andreas Obst sa 31 poenom uz devet trojki iz 16 pokušaja. Džordan Nvora je dao za Zvezdu 27 koševa.

Sjajnom posljednjom četvrtinom, Real je napravi preokret i na svom terenu dobio Olimpijakos.

Mario Hezonja (18) i Gabrijel Dek (13) su bili najbolji kod Madriđana, a na drugoj strani se istakao Tajler Dorsi (20).

Rezultati: Bajern - Crvena zvezda 97:88 (24:28, 26:27, 27:16, 20:17), Partizan - Emporio Armani 80:78 (21:19, 24:14, 24:29, 11:16), Real - Olimpijakos 89:77 (19:29, 28:24, 17:16, 25:8).

Petak: Žalgiris - Fenerbahče (19), Anadolu Efes - Hapoel (19.30), Monako - Dubai (19.30), Asvel - Baskonija (20), Panatinaikos - Barselona (20.15), Valensija - Virtus (20.30), Makabi - Pariz (21.30).