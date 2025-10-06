Trener Partizana komentarisao prvi nastup finskog vunderkinda za crno-bijele

Izvor: MN Press

Partizan je pobijedio Krku u utakmici ABA lige na koju su mnogi navijači došli da vide uživo novajliju Miku Murinena (18). Finski krilni centar zaigrao je u crno-bijelom i postigao sedam poena, uz nekoliko spektakularnih poteza.

Upitan poslije meča o nastupu svog atletičnog košarkaša, Željko Obradović rekao je da je Finac došao u Partizan da radi, a da će stručni štab i ekipa da mu pomognu da napreduje, kao i drugim mladim igračima.

"Vidjeli smo svi kako su navijači odreagovali na njega. Dva treninga je odradio i tek bi trebalo da uđe u ono što je naša filozofija, kako želimo da igramo, kako želimo da ga koristimo i da mu pomognemo da se kroz takmičenje u ABA ligi i Evroligi razvija na pravi način, i on i svi drugi mladi igrači", rekao je Obradović poslije meča o Murinenu.

Vidi opis Željko Obradović o debiju Mika Murinena: "Vidjeli smo kako su navijači reagovali" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 12 / 12 AD

Utakmicu je komentarisao iz dva ugla, ne samo rezultatskog, već i tog da je meč došao u komplikovanom rasporedu crno-bijelih.

"Igrali smo protiv veoma organizovanog tima. Krka igra veoma dobro, odlično je vođena i koristim priliku da kolegi čestitam na tome kako mu izgleda ekipe i kako igraju. Bila je prva utakmica u ABA ligi, razmišljamo o svemu pred nama i zato je utakmica vođena tako da svi igraju, da probamo da zadržimo svježinu pred ono što nas čeka - četvrtak Efes, subota Split, pa duplo kolo Evrolige, Madrid i Baskonija."

"Imali smo u prvom dijelu veću prednost, u trećoj najveći pad, jasno je da smo odigrali tu četvrtinu prilično slabo odbrambeno. Hvala ljudima koji su došli i vidimo se u četvrtak", kratko je poručio Željko Obradović.

Bonus video: Blokada Mike Murinena protiv Krke