Mika Murinen je poslednje pojačanje Partizana i otvoreno je pričao o tome zašto je odlučio da dođe u Srbiju i da ne zna ko je Jan Veseli sa kim ga porede zbog sličnih predispozicija.

Mika Murinen je poslednje pojačanje Partizana, dok se čeka rešenje na poziciji centra. Supertalentovani Finac je prava "bomba" crno-belih pošto je posle sjajnih partija na Eurobasketu došao u centar pažnje. Imao je mnogo opcija, na kraju je odlučio da dođe u tim Željka Obradovića. Zašto? Objasnio je to on sam.

"Posle Eurobasketa sam se vratio u Finsku i agent mi je rekao da je Partizan zainteresovan, tako je počelo. Imao sam nekoliko opcija koje sam razmatrao - da li da se vratim u srednju školu u Ameriku, bilo je ponuda i iz drugih liga, na kraju sam odlučio da dođem ovde. Zašto? Bez dileme ću ovde najviše da napredujem nego što bi bio slučaj da sam ostao u srednjoj školi, tako sam razmišljao. Bolje ću se pripremiti za koledž i NBA. Imam najboljeg trenera svih vremena, sjajne saigrače, hoću da učim i napredujem. Igraću u Evroligi i očekujem teške utakmice", rekao je Murinen za "Mozzart sport".

Imao je već i razgovor sa trofejnim stručnjakom, a tek će da dobija savete od Željka.

"Dobro je prošao prvi susret sa trenerom Obradovićem. Rekao mi je nekoliko veoma mudrih stvari na terenu, generalno o košarci."

"Ne znam kako se zove..."

Prisetio se finski košarkaš i utakmice protiv Srbije koju je njegova reprezentacija dobila i napravila iznenađenje.

"Omiljena utakmica mi je protiv Srbije, velika pobeda, bilo je baš dobro. Očekivao sam da možemo da pobedimo, uvek verujem u svoj tim i u svaku utakmicu ulazim sa tim ciljem, bez obzira na rivala. Sa tog meča su mi omiljeni detalji dve uzastopne trojke, a ne zakucavanje. Dobro sam se osećao, to je moj posao."

Po predispozicijama i godinama navijači ga porede sa Janom Veselim. I Čeh je bio poznat po spektakularnim zakucavanjima.

"Najviše mi odgovara pozicija krila. Nekada sam igrao kao plej, počeo sam na toj poziciji. Čuo sam da me navijači Partizana porede sa jednim bivšim igračem, ne znam mu ime. Video sam slike, premlad sam da se sećam tog perioda. Znam da igra u Barseloni, ali nisam gledao njegove hajlajtse".

Za kraj je upitan i šta očekuje da će da se desi kada i on bude zakucao u Areni.

"Leteće flaše vode po parketu", zaključio je Murinen.

